«Καλησπέρα από τον πατριωτικά υπάκουο οικοδεσπότη σας» - Σάτιρα για τον Τραμπ στα talk show μετά την απομάκρυνση Κίμελ

Τα αμερικανικά βραδινά κωμικά σόου επανήλθαν την Πέμπτη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη διακοπή του προγράμματος του Τζίμι Κίμελ από το ABC, εξαιτίας σχολίων που έκανε για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Παρά την αναστάτωση, οι παρουσιαστές κινήθηκαν σε γνώριμα μονοπάτια, σατιρίζοντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς όμως να στραφούν άμεσα κατά της κυβέρνησης και σχεδόν χωρίς να θίξουν το ζήτημα της δολοφονίας. Πολλοί αναφέρθηκαν στις πιέσεις που δέχεται η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος, η οποία εγγυάται την ελευθερία του λόγου, κάνοντας παράλληλα νύξεις στον Κίμελ.

Ο Τζον Στιούαρτ έκανε μια σπάνια εμφάνιση στο Comedy Central, παρουσιάζοντας με σαρκασμό το «εντελώς νέο, εγκεκριμένο από την κυβέρνηση Daily Show, με τον πατριωτικά υπάκουο οικοδεσπότη σας».

Με τρεμάμενο βλέμμα και νευρικές κινήσεις, υποδύθηκε ότι ζητούσε διαρκώς επιβεβαίωση από τους παραγωγούς, λέγοντας πως έχει ετοιμάσει μια «διασκεδαστική, ξεκαρδιστική εκπομπή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διοίκησης», πριν εμφανιστεί απογοητευμένος.

Ο Στιούαρτ άνοιξε την εκπομπή σχολιάζοντας ότι την παρουσιάζει από «τη γεμάτο εγκληματικότητα βόθρο που είναι η πόλη της Νέας Υόρκης. Είναι μια τεράστια καταστροφή που κανείς δεν έχει ξαναδεί. Η Εθνική Φρουρά κάποιου θα έπρεπε να εισβάλει σε αυτό το μέρος, σωστά;».

Στη συνέχεια, άσκησε σφοδρή κριτική στον Τραμπ και κυβερνητικά στελέχη, μίλησε για την ελευθερία του λόγου και παρουσίασε με σατιρικό ύφος ένα τραγούδι αφιερωμένο στον πρόεδρο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πρόεδρος διαθέτει μια «αξιολόγηση ταλέντου» στο γραφείο του, «ένα απολύτως επιστημονικό όργανο» που μετρά κυρίως την ευγένεια προς το πρόσωπό του και όταν πέσει κάτω από ένα όριο, «πρέπει να ειδοποιηθεί η FCC για να απειλήσει τις προοπτικές εξαγοράς για συγχωνεύσεις δικτύων αξίας δισ. δολαρίων».

Η εκπομπή Jimmy Kimmel Live! κόπηκε την Τετάρτη, μετά το σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του παρουσιαστή για τον φερόμενο δολοφόνο του Κερκ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, απαίτησε από το ABC να αναλάβει δράση, προειδοποιώντας πως διαφορετικά θα παρέμβει ο ίδιος.

Το Bloomberg μετέδωσε ότι ο Κίμελ είχε συζητήσεις με στελέχη της Disney για το μέλλον του ίδιου και της εκπομπής.

«Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω ότι πάντα θαύμαζα και σεβόμουν τον κ. Τραμπ», δήλωσε με τη σειρά του ο Σεθ Μέγερς στο NBC. «Αν με έχετε δει ποτέ να λέω κάτι αρνητικό για αυτόν, ήταν απλώς AI».

