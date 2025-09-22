Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τέμπη: Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα και ομιλία του Πάνου Ρούτσι - "Συνένοχοι όσοι δεν επιτρέπουν την εκταφή - Δεν σταματάμε"

Ο Ρούτσι συνεχίζει για 7η μέρα την απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του γιου του

Στο Σύνταγμα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Ρούτσι συνεχίζει για 7η μέρα την απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του γιου του προκειμένου να φωτιστούν οι συνθήκες θανάτου του – αλλά και των υπόλοιπων θυμάτων.

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι είναι η Μαρία Καρυστιανού, η οποία αφού τον αγκάλιασε με θέρμη, σε μία συγκινητική στιγμή, δήλωσε ότι είναι αδιανόητο για έναν γονέα που έθαψε το παιδί του, να ξεκινάει απεργία πείνας και να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής.

Τι είπε ο Πάνος Ρούτσι στο Σύνταγμα: "Συνένοχοι όσοι δεν επιτρέπουν την εκταφή"

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις υπογράμμισε στην ομιλία του στο Σύνταγμα ότι "σήμερα μιλάμε για το πιο εξοργιστικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Δεν μας δίνουν άδεια για εκταφές. Δεν μας αφήνουν να ψάξουμε την αλήθεια. Να βρούμε αποδείξεις. Να αποκαλυφθεί τι πραγματικά έγινε εκείνο το βράδυ. Τι φοβούνται, τι προσπαθούν να κρύψουν; Αν όλα έγιναν όπως λένε γιατί εμποδίζουν ακόμα και το δικαίωμα να ερευνήσουμε".

Σε άλλο σημείο τόνισε "ο Ντένις, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, δεν μπορούν να μιλήσουν. Η φωνή τους είμαστε εμείς και δεν μας αφήνουν ούτε να τους υπερασπιστούμε. Δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να κάψει την αλήθεια. Όσοι εμποδίζουν τις εκταφές είναι συνένοχοι στο έγκλημα. Εμείς δεν σταματάμε, θα συνεχίσουμε".

Και κατέληξε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι τέλους.

 

Σε εξέλιξη ήταν και αντίστοιχη συγκέντρωση στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης στην οποία συμμετέχουν πολίτες και συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Με πληροφορίες από: Thetoc.gr

