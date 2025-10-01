Ελλάδα: Αναβάλλεται για την ερχόμενη εβδομάδα η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Σάλος στην Τουρκία από την αποκάλυψη δημοσιογράφου: Πώς σχολίασε τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Για εποχή μετά Ερντογάν» συζητούν δύο δημοσιογράφοι έξω από τον Λευκό Οίκο.

Αίσθηση προκάλεσε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο καταγράφει τον ανταποκριτή της φιλοκυβερνητικής τηλεόρασης NTV στην Ουάσινγκτον, Χουσεΐν Γκιουνάι, να δηλώνει on camera ότι η Τουρκία «δεν κέρδισε τίποτα» από τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ακόμη, σύμφωνα με το Turkish Minute, στο ίδιο πλάνο ο Γκιουνάι μιλά για μια «τριγωνική μάχη ισχύος» ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον γιο του Ερντογάν, Μπιλάλ, και τον γαμπρό του, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ανταγωνισμοί σχετίζονται με τον έλεγχο της χώρας σε μια μελλοντική «μετα-Ερντογάν» εποχή.

Κριτική στον Ερντογάν προκάλεσε η «γκάφα»

Η «γκάφα» με το ανοιχτό μικρόφωνο ήρθε μετά την πρώτη επίσκεψη του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο εδώ και έξι χρόνια. Η συνάντηση με τον Τραμπ θεωρήθηκε από επικριτές ως μια διαδικασία στην οποία η Άγκυρα έκανε παραχωρήσεις χωρίς να αποσπάσει συγκεκριμένα οφέλη στα χρόνια προβλήματα των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ζήτησε δημόσια από την Τουρκία να σταματήσει την αγορά ρωσικού πετρελαίου, ενώ υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσε να άρει τις κυρώσεις που εμποδίζουν την πώληση των αμερικανικών F-35 στην Άγκυρα. Ωστόσο, οι δηλώσεις του δεν συνιστούν σαφή αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής.

Εσωτερικά προβλήματα

Λίγο μετά τη συνάντηση, η Turkish Airlines ανακοίνωσε συμφωνία για την αγορά έως και 225 αεροσκαφών Boeing. Οι επικριτές θεώρησαν την κίνηση ως «δώρο» που διέταξε ο Ερντογάν για να εξασφαλίσει το ραντεβού με τον Τραμπ.

Μάλιστα, η τουρκική αντιπολίτευση είχε ήδη καταγγείλει –πριν αποκαλυφθεί η συμφωνία– ότι ο Ερντογάν είχε μυστική συνάντηση με τον γιο του Τραμπ, στην οποία δεσμεύτηκε για μια τέτοια αγορά ώστε να ανοίξει ο δρόμος για το Οβάλ Γραφείο.

Τι αναφέρουν οι αναλυτές

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά τον καλό τόνο στη συνάντηση των δύο ηγετών, τα αγκάθια στις σχέσεις ΗΠΑ–Τουρκίας παραμένουν: η αποπομπή της Άγκυρας από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 και οι αμερικανικοί περιορισμοί λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 εξακολουθούν να βαραίνουν τις διμερείς σχέσεις.

 

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝΤΟΥΡΚΙΑΗΠΑΧΑΚΑΝ ΦΙΝΤΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα