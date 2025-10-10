Νετανιάχου: Οι όμηροί μας θα επιστρέψουν τις επόμενες ημέρες - Ο κύκλος της ειρήνης θα διευρυνθεί

Συνέντευξη Τύπου που δίνει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετιανιάχου, στον απόηχο της εφαρμόγής της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ – Χαμάς. Παράλληλα, όπως τόνισε οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Γάζα έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί.

«Οι όμηροί μας θα επιστρέψουν όλοι τις επόμενες ημέρες» δηλωσε ο Νετανιάχου αν και μέχρι στιγμής οι λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα δεν έχουν διευκρινιστεί. Σε άλλη αποστροφή του λόγου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι ο «κύκλος της ειρήνης θα διευρυνθεί».

cnn.gr