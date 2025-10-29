Ψέριμος: Οι δύο μοναδικοί μαθητές δεν παρήλασαν μόνοι φέτος (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνιας πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση στην ακριτική Ψέριμο και αυτή τη φορά οι δύο μοναδικοί μαθητές του νησιού δεν ήταν μόνοι.

Οι δυο μοναδικοί μαθητές της Ψερίμου παρέλασαν με μαθητές του 11ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου.

Στο πανέμορφο νησί του νοτίου Αιγαίου ταξίδεψε και ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, που συνόδευσε τους μαθητές, με τους γονείς τους.

Οι μαθητές από το Περιστέρι στάθηκαν δίπλα στους δύο μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ψερίμου, το οποίο φέτος, ύστερα από 15 χρόνια, ξανάνοιξε τις πόρτες του.

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, δήλωσε: «Σήμερα, στην άκρη του Αιγαίου, η Ελλάδα ενώθηκε ξανά μέσα από τα παιδιά της. Ο Δήμαρχος Περιστερίου, οι μαθητές, οι γονείς και οι συνεργάτες μας έφεραν στην Ψέριμο το πιο ζωντανό μήνυμα αλληλεγγύης. Όταν το κέντρο αγκαλιάζει την εσχατιά, τότε η Ελλάδα μεγαλώνει. Ευχαριστώ θερμά τον φίλο Δήμαρχο Περιστερίου, κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, για τη συγκινητική του παρουσία και στήριξη».

 

Πηγή: iefimerida.gr 

