Ένα σκοινί παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή - Βίντεο από τη διάσωση ερωδιού στο Πάρκο Αθαλάσσας

Ένας ερωδιός εγκλωβίστηκε στην κορυφή ξηρού ευκαλύπτου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας, με τα πόδια του μπλεγμένα σε σκοινιά μεταξύ των κλαδιών που πιθανών κάποιος έριξε στη λίμνη. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση πολιτών και του Τμήματος Δασών, το πτηνό διασώθηκε.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου 2025, πολίτες που βρίσκονταν για πτηνοπαρατήρηση στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας εντόπισαν έναν ερωδιό εγκλωβισμένο στην κορυφή ξηρού ευκαλύπτου, εντός της Νότιας λίμνης του Πάρκου. Πιο συγκεκριμένα τα πόδια του ερωδιού ήταν μπλεγμένα με σχοινάκια/νήματα μεταξύ των κλαδιών που πιθανών κάποιος έριξε στη λίμνη.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το Τμήμα Δασών, και λειτουργοί του Κλάδου Βιοποικιλότητας του Τομέα Πάρκων και Περιβάλλοντος του Τμήματος Δασών μετέβησαν στο σημείο με τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διάσωση του πουλιού.

Μετά από αξιολόγηση της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η υλοτομία του ξηρού δέντρου, ώστε ο ερωδιός να μπορέσει να απελευθερωθεί με ασφάλεια.

Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία και το πτηνό δεν τραυματίστηκε.

Η παρατεταμένη παραμονή του όμως στο δέντρο προκάλεσε εξάντληση και αφυδάτωση, καθώς προσπαθούσε επίμονα να απεγκλωβιστεί μόνο του.

Μετά την αρχική φροντίδα στο σημείο, ο ερωδιός παραδόθηκε στο Αναρρωτήριο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, όπου θα αναρρώσει πλήρως πριν επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον.

Θα ακολουθήσουν και οι απαραίτητες αιματολογικές αναλύσεις από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ως Τμήμα Δασών, θεωρούμε χρέος μας τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα σε μια περιοχή τόσο σημαντική και εύθραυστη όπως το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας.