Ακούμε τους Πρωταγωνιστές: Η Δύναμη της Μαρίας - Μια ψυχή που σηκώνει βάρος και φως

Στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς «Ακούμε τους Πρωταγωνιστές», ο Μιχάλης Κουνούνης συναντά μία γυναίκα που μετατρέπει τις δυσκολίες σε δύναμη και το προσωπικό της ταξίδι σε μήνυμα ζωής. Η Μαρία Μάρκου, Παραολυμπιονίκης στην άρση βαρών σε πάγκο με συμμετοχές σε δύο Παραολυμπιακούς Αγώνες, ανοίγει την καρδιά της και αποκαλύπτει την αθέατη πλευρά της πορείας της.

Με λόγια αληθινά και αυθόρμητα, η Μαρία μιλά για τις στιγμές που δοκιμάστηκε, τις μάχες που έδωσε , τόσο στο αγωνιστικό πεδίο όσο και στην καθημερινότητα, και τη βαθιά πίστη που την κράτησε όρθια. Στο επίκεντρο της αφήγησής της δεν βρίσκεται μόνο ο πρωταθλητισμός, αλλά η υπέρβαση της ανθρώπινης θέλησης. Αποδεικνύει πως όταν η ψυχή σηκώνεται, σηκώνει μαζί της και το σώμα, κι ας είναι το βάρος τεράστιο.

Η εκπομπή, με την ανθρώπινη προσέγγιση που χαρακτηρίζει τον Μιχάλη Κουνούνη, αναδεικνύει τη Μαρία όχι μόνο ως αθλήτρια, αλλά ως φάρο για όλους μας. Μια γυναίκα που μας θυμίζει πως δεν υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια, όταν η καρδιά είναι γεμάτη όνειρα και θέληση.

Σε μια εποχή που έχουμε ανάγκη από αληθινά πρότυπα, η Μαρία Μάρκου γίνεται φωνή για όσους παλεύουν σιωπηλά, φέρνοντας στο φως μια απλή, αλλά βαθιά αλήθεια: η πραγματική δύναμη βρίσκεται μέσα μας.