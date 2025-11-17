Σε ορθολογιστική βάση τα εργασιακά των κοινοτήτων με τη συλλογική σύμβαση, είπε ο ΥΠΕΣ

Η υπογραφή της παγκύπριας συλλογικής σύμβασης που διέπει τα εργασιακά ζητήματα του προσωπικού στα Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων θέτει τα εργασιακά θέματα σε ορθολογιστική βάση και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία τους, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Ο κ. Ιωάννου μιλούσε κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης, τη Δευτέρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Κοινοτικού Συμβουλίου Ψεματισμένου.

«Όλες μας οι προσπάθειες και οι ενέργειες αποδεικνύουν τη βούληση του κεντρικού Κράτους να στηρίξει τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Κοινοτήτων», τόνισε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, προσθέτοντας ότι «τα οφέλη της μεταρρύθμισης θα είναι πολλά για τις Κοινότητες, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης σε ένα νέο πλαίσιο, πιο σύγχρονο, ευέλικτο και καλύτερα οργανωμένο, έτσι ώστε πολύ σύντομα να είναι σε θέση να προσφέρουν στους πολίτες τους ποιοτικότερες υπηρεσίες, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις υποδομές και την εικόνα των Κοινοτήτων».

«Η υπογραφή της παγκύπριας συλλογικής σύμβασης που διέπει τα εργασιακά ζητήματα του προσωπικού στα Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τις Τοπικές Αρχές της χώρας μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «θέτει τα εργασιακά θέματα σε ορθολογιστική βάση και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία τους». Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο κοινό σχεδιασμό του Κράτους και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου για εκσυγχρονισμό της διοικητικής διαχείρισης των Κοινοτήτων, είπε.

«Προς αυτή την κατεύθυνση και επιπρόσθετα της παγκύπριας συλλογικής σύμβασης, έχει υλοποιηθεί μια σειρά ενεργειών, μέσα από συνεργασία και σε συνεννόηση του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου», ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, αναφέροντας ενδεικτικά την έγκριση των Κανονισμών, καθώς και τα οργανογράμματα και τα Σχέδια Υπηρεσίας που για πρώτη φορά είναι ενιαία και για τα 30 Συμπλέγματα και λαμβάνουν υπόψιν το μέγεθος και τις ανάγκες του κάθε Συμπλέγματος.

Επιπρόσθετα, επεσήμανε ότι σε πρόσφατη συνάντηση με την Ένωση Κοινοτήτων, εγκρίθηκε το αίτημα για παραχώρηση χορηγίας ύψους €110.000 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων για την πρόσληψη του προσωπικού, καθώς και του ποσού των €300.000 για την κάλυψη του κόστους αγοράς του απαραίτητου γραφειακού και άλλου εξοπλισμού. Τα ποσά αυτά, είπε, θα παραχωρηθούν για τη περαιτέρω στήριξη των Συμπλεγμάτων, επιπρόσθετα της κρατικής χορηγίας των €21,5 εκατομμυρίων που προβλέπεται για τις Κοινότητες και τα Συμπλέγματα.

Ακόμη, ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι «η σημερινή υπογραφή της συλλογικής σύμβασης ανοίγει τον δρόμο στα Συμπλέγματα, υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια της Ένωσης Κοινοτήτων, να προχωρήσουν στην κοινή προκήρυξη των θέσεων προσωπικού και ακολούθως στη διεξαγωγή των απαραίτητων εξετάσεων, με στόχο τη στελέχωσή τους το συντομότερο δυνατό».

Απευθύνοντας ευχαριστίες στις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ένωσης Κοινοτήτων και τους Προέδρους των Συμπλεγμάτων, ο κ. Ιωάννου επανέλαβε το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών συγκεκριμένα για στήριξη και αναβάθμιση των Κοινοτήτων. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο ίδιος προσωπικά και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών παραμένουν σταθερά δίπλα στις Κοινότητες «για την υλοποίηση κάθε πρωτοβουλίας, μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο που οραματιζόμαστε».

Καταληκτικά, ο Υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε τη βεβαιότητα «ότι οι Κοινότητές μας, ως μονάδες και ως Συμπλέγματα, έχουν μόνο να επωφεληθούν από την τεράστια αυτή αλλαγή».

Πηγή: ΚΥΠΕ