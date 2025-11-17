Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνελήφθη 22χρονος σχετικά με υπόθεση απόπειρας φόνου στη Λάρνακα

Στη σύλληψη 22χρονου, προχώρησε σήμερα η Αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου 47χρονου, που διαπράχθηκε  τον περασμένο Ιούλιο στη Λάρνακα.

Ο 22χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης. Τη σύλληψή του ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια μεταξύ των οποίων και ένα έμφορτο πιστόλι.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε την 31η Ιουλίου 2025, στην Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία ενώ ο 47χρονος κινείτο με το ποδήλατο του, φέρεται να δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο επέβαινε σε μοτοσικλέτα. Από τους πυροβολισμούς ο 47χρονος δεν τραυματίστηκε.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει την διερεύνηση της υπόθεσης.

