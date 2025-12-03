Ελλάδα: Η στιγμή που η αστυνομική κλούβα... σπιντάρει για να σπάσει τον κλοιό των αγροτών (βίντεο)

Μεγάλη ένταση με την Αστυνομία σημειώθηκε το πρωί στις Σέρρες, όπου οι αγρότες έστησαν αρχικά μπλόκο στον κόμβο του Λευκώνα και στη συνέχεια σπάζοντας τον φραγμό της αστυνομίας νέο μπλόκο στον κόμβο Πετριτσίου με κατεύθυνση προς τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα.

Στο σημείο βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπως και σε κομβικά σημεία στην Ε.Ο. Σερρών Προμαχώνας. Οι αστυνομικοί είχαν παρατάξει τρεις κλούβες των ΜΑΤ κάθετα στο οδόστρωμα κλείνοντας τον δρόμο και μην επιτρέποντας στους αγρότες να περάσουν προς τον Προμαχώνα.

Στο σημείο έσπευσε κλούβα της Αστυνομίας για να τους εμποδίσει, η οποία μάλιστα έκανε όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, ο οδηγός πατάει γκάζι, κάνει αναστροφή και περνάει με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, ενώ την ίδια ώρα έντρομοι οι αγρότες τρέχουν στην άκρη για να μην τους χτυπήσει το μεγάλο όχημα που σπιντάρει.

Ορισμένοι άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί με ταχύτητα.

Αγρότες: Ενισχύεται διαρκώς το μπλόκο της Νίκαιας

Ολοένα ενισχύεται το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας, τόσο από αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας όσο και από χωριά των Τρικάλων.

Οι αγρότες της περιοχής αναμένεται να κινηθούν αύριο, Πέμπτη, στο δικαστικό μέγαρο όπου θα δικαστούν οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν στα επεισόδια της Κυριακής.

Πηγή: thetoc.gr