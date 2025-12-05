Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Ακούμε τους Πρωταγωνιστές»: Ο Μιχάλης Κουνούνης συναντά την Μαριλένα Μακρή – Μια πορεία γεμάτη πρωταθλητισμό (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενεί τη Μαριλένα Μακρή, διεθνή ιστιοπλόο με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και μία από τις πιο σημαντικές παρουσίες της κυπριακής ιστιοπλοΐας.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, η Μαριλένα έχει ήδη αφήσει το στίγμα της στο παγκόσμιο στερέωμα, με σημαντικές συμμετοχές και διακρίσεις στο άθλημα της ιστιοπλοΐας.

Η συζήτηση αγγίζει όλα όσα κρύβονται πίσω από τον πρωταθλητισμό, τις υψηλές απαιτήσεις, την αφοσίωση, τις προσωπικές επιλογές και την αγάπη για τη θάλασσα.

Η Μαριλένα μοιράζεται τη διαδρομή της, τις δυσκολίες, τις σπουδές της και τα όνειρά της, δείχνοντας πώς η επιμονή και το πάθος δημιουργούν ένα ζωντανό πρότυπο για κάθε νέα γενιά.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο στο YouTube: 

 

