Εκατοντάδες γκόλντεν ριτρίβερ κατέκλυσαν πάρκο του Μπουένος Άιρες για παγκόσμιο ρεκόρ

Εκατοντάδες γκόλντεν ριτρίβερ κατέκλυσαν σήμερα έναν χώρο στάθμευσης στο Μπουένος Άιρες, καθώς η Αργεντινή θέλει να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ για τον μεγαλύτερο αριθμό σκύλων τέτοιας ράτσας που έχουν συγκεντρωθεί σε ένα μόνο μέρος.

Με τίτλο το «Χρυσό Κύμα» (Golden Wave), η συγκέντρωση ξεκίνησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύντομα κατέληξε σε μια πολυπληθή συνάντηση στο πάρκο Bosques de Palermo της πρωτεύουσας της νοτιοαμερικάνικης χώρας.

Σκυλιά γκόλντεν ριτρίβερ κάθε ηλικίας, από ενθουσιώδη κουτάβια που έπαιζαν στη λάσπη έως πιο ώριμα ζώα να περιφέρονται φορώντας σκουφάκια του Άγιου Βασίλη και ευφάνταστα κοστούμια, γέμισαν το πάρκο, ενώ οι ιδιοκτήτες του κάθισαν να πιουν μάτε, ένα διάσημο ρόφημα της Αργεντινής, και να τραβήξουν φωτογραφίες.

«Είμαστε μάρτυρες ενός ιστορικού γεγονότος», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Φάουστο Ντουπέρε, ο οποίος οργάνωσε την εκδήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ