Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Περιμένουν περισσότερα οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ: Τι δείχνει έρευνα ΤΕΠΑΚ για την καθημερινή λειτουργία του

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Χρόνοι αναμονής, ποιότητα υπηρεσιών και ζητήματα εμπιστοσύνης καταγράφονται ως βασικά προβλήματα που εντοπίζουν οι δικαιούχοι, την ίδια στιγμή που οι προσδοκίες τους από το σύστημα παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές

Χαμηλές επιδόσεις σε βασικούς δείκτες εμπειρίας των χρηστών καταγράφει επιστημονική έρευνα για το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), με τους χρόνους αναμονής και την ποιότητα των υπηρεσιών να συγκεντρώνουν τις πιο αρνητικές αξιολογήσεις. Την ίδια στιγμή, οι προσδοκίες των πολιτών για το ΓεΣΥ παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, δημιουργώντας ένα εμφανές χάσμα ανάμεσα σε αυτό που βιώνεται σήμερα και σε αυτό που αναμένεται από το σύστημα. Η μελέτη εκπονήθηκε από ερευνητές του Τεχνολογικού Πανεπι...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΓεΣΥΚΥΠΡΟΣΤΕΠΑΚΕΡΕΥΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα