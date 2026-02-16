Ο Πρόεδρος υπό πίεση και τα κόμματα υπό αμφισβήτηση: Το β΄ μέρος της δημοσκόπησης της Noverna Analytics για τον «Πολίτη»

Λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, η δημοσκόπηση της Noverna Analytics αποτυπώνει ένα πολιτικό σκηνικό με καθαρούς άξονες: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διατηρεί ισχυρότερη εικόνα στην εξωτερική πολιτική, αλλά εμφανίζει σοβαρή φθορά στην εσωτερική διακυβέρνηση και κυρίως στη διαχείριση της διαφθοράς. Ταυτόχρονα, η Βουλή ως θεσμός αντιμετωπίζει κρίση εμπιστοσύνης, με την κοινωνία να αμφισβητεί ευθέως το κατά πόσον ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. Η εικόνα του Προέδρου: Δύο ταχύτητες Η συνολική αξιολόγηση των χειρισμών του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη διαφοροποιείται έντονα ανά πεδίο πολιτικής. Στην εσωτερική διακυβέρνηση, μόλις το 30% δηλώνει ότι εγκρίνει τους χειρισμούς του, ενώ το 63% απαντά ότι δεν τους εγκρίνει. Πρόκειται για καθαρά αρνητικό ισοζύγιο, που δείχνει ότι η καθημερινή δια...

