Ο Πρόεδρος υπό πίεση και τα κόμματα υπό αμφισβήτηση: Το β΄ μέρος της δημοσκόπησης της Noverna Analytics για τον «Πολίτη»

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Ακόμη πιο επιβαρυντική είναι η εικόνα στο πεδίο της πάταξης της διαφθοράς: Μόνο 21% δηλώνει ότι εγκρίνει τους χειρισμούς του Προέδρου, έναντι 72% που δεν εγκρίνει.

Λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, η δημοσκόπηση της Noverna Analytics αποτυπώνει ένα πολιτικό σκηνικό με καθαρούς άξονες: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διατηρεί ισχυρότερη εικόνα στην εξωτερική πολιτική, αλλά εμφανίζει σοβαρή φθορά στην εσωτερική διακυβέρνηση και κυρίως στη διαχείριση της διαφθοράς. Ταυτόχρονα, η Βουλή ως θεσμός αντιμετωπίζει κρίση εμπιστοσύνης, με την κοινωνία να αμφισβητεί ευθέως το κατά πόσον ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. Η εικόνα του Προέδρου: Δύο ταχύτητες Η συνολική αξιολόγηση των χειρισμών του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη διαφοροποιείται έντονα ανά πεδίο πολιτικής. Στην εσωτερική διακυβέρνηση, μόλις το 30% δηλώνει ότι εγκρίνει τους χειρισμούς του, ενώ το 63% απαντά ότι δεν τους εγκρίνει. Πρόκειται για καθαρά αρνητικό ισοζύγιο, που δείχνει ότι η καθημερινή δια...

