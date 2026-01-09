Με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι λύσεις στα χέρια μας. Επ.04

Κυπριακό: Εγγυήσεις και Ασφάλεια – Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο επεισόδιο αυτό, φιλοξενούμε τον Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη — έναν ακαδημαϊκό με ενεργή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό — για να αναλύσουμε τα πιο επίμαχα κεφάλαια: τις εγγυήσεις και την ασφάλεια.

Το γεωστρατηγικό περιβάλλον γύρω από την Κύπρο έχει μεταβληθεί σημαντικά. Είναι επιλογή μας να ζούμε με άλυτο Κυπριακό και να αναζητούμε προστάτη; Πώς μπορεί να διαμορφωθεί μια μόνιμη σχέση αντιπαλότητας με την Τουρκία σε συνεργασία;

Με βάση την εμπειρία του από τις διαπραγματεύσεις, ο κ. Κωνσταντινίδης αναλύει τα υποκεφάλαια της «Ασφάλεια».

Ποιο είναι σήμερα το διαπραγματευτικό πλαίσιο και πώς μπορεί να ανακτηθεί; Μπορεί η Κύπρος να αποτελέσει μοντέλο ασφάλειας; Ή να εμπνευστεί από άλλες περιπτώσεις;

Μια συζήτηση με πολιτική και νομική εγκυρότητα, με γνώση των διεθνών ισορροπιών.