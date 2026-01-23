Έναν μήνα μετά: Πώς αντιμετωπίζουν οι Αυστραλοί έφηβοι την απαγόρευση των Social Media;

Η 14χρονη Έβι Τόμας δείχνει στην αυστραλιανή τηλεόραση τι συμβαίνει όταν προσπαθεί να μπει στο Snapchat. Έβαλε ψεύτικη ημερομηνία γέννησης και χρειάστηκε να σαρώσει το πρόσωπό της, όμως παρ’ όλα αυτά μπλοκαρίστηκε. Από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις 10 Δεκεμβρίου, δεν έχει καταφέρει να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, η οποία ήταν ο βασικός τρόπος επικοινωνίας της με τους φίλους της.

Φαίνεται ότι το σύστημα αναγνωρίζει τη συσκευή που έχει χρησιμοποιηθεί για την προσπάθεια σύνδεσης, οπότε ακόμη κι αν αλλάξει κανείς τα προσωπικά του στοιχεία, δεν του επιτρέπεται να ανοίξει λογαριασμό. Η Έβι έχει καταφέρει να παρακάμψει την απαγόρευση σε άλλες πλατφόρμες, όπως και οι περισσότεροι φίλοι της.

«Το να μας απαγορεύεις τη χρήση και να την αφαιρείς με το ζόρι, χωρίς να δίνεις πολλές επιλογές, στην πραγματικότητα μας κάνει να το θέλομε ακόμη περισσότερο», ισχυρίζεται. «Νομίζω ότι η ιδέα πως οι άνθρωποι θα βγαίνουν περισσότερο έξω αν τους απαγορευτούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λίγο παραληρηματική».

Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τη χρήση αρκετών μεγάλων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών.

Το TikTok, το Instagram και το Snapchat συγκαταλέγονται στις πλατφόρμες που υποτίθεται ότι πρέπει να αφαιρέσουν τους νεαρούς εφήβους από τις εφαρμογές τους και να τους αποτρέψουν από το να έχουν λογαριασμούς.

Η νομοθεσία αντιμετωπίζει δύο δικαστικές προσφυγές, η μία από τις οποίες ηγείται από τον 15χρονο Νόα Τζόουνς. Με τη στήριξη της μητέρας του, αμφισβητεί αυτό που, όπως λένε, είναι μια βιαστική και αναποτελεσματική νομοθετική ρύθμιση.

«Αν πραγματικά ήθελαν να προστατεύσουν τους ανθρώπους από το επιβλαβές περιεχόμενο - και όχι μόνο τους κάτω των 16 - θα έπρεπε να είχαν καταργήσει το επιβλαβές περιεχόμενο», είπε στο ITV News. «Θα έπρεπε να είχαν επενδύσει όλα αυτά τα χρήματα και τους πόρους στο να διορθώσουν πραγματικά τα προβλήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντί απλώς να αποκλείσουν τους κάτω των 16».

Η μητέρα του, Ρενέ, πιστεύει ότι η κυβέρνηση προσέγγισε την απαγόρευση με λάθος τρόπο. Θεωρεί ότι, αντί να μπλοκάρουν τα άτομα κάτω των 16 από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, θα έπρεπε να είχαν στοχεύσει τις ίδιες τις εταιρείες που τις διαχειρίζονται, κάνοντας περισσότερα για να αποτρέψουν ακατάλληλο και παράνομο περιεχόμενο και να εκπαιδεύσουν τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους στο διαδίκτυο.

Όταν ενημερώθηκε ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξετάζει το ενδεχόμενο παρόμοιων περιορισμών, η Ρενέ είπε πως θα έκαναν λάθος.

«Θα παρακαλούσα πραγματικά την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην κάνει το ίδιο λάθος που έκανε η Αυστραλία», είπε. «Το περιεχόμενο εξακολουθεί να υπάρχει. Οι δημιουργοί του περιεχομένου εξακολουθούν να υπάρχουν. Είναι πραγματικά ντροπιαστικό να βλέπω την κυβέρνησή μου να πανηγυρίζει για μια τόσο μεγάλη αποτυχία».

Η αυστραλιανή κυβέρνηση λέει ότι σχεδόν πέντε εκατομμύρια λογαριασμοί έχουν απενεργοποιηθεί, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα πρώιμο σημάδι επιτυχίας.

Η επίτροπος eSafety, Τζούλι Ίνμαν Γκραντ, υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από την απαγόρευση στην Αυστραλία και βρίσκεται σε διαβούλευση με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όταν της είπαν οι δημοσιογράφοι ότι δυσκολεύτηκαν να βρουν άτομα κάτω των 16 που να έχουν αποκλειστεί πλήρως από τις πλατφόρμες που προσπαθεί να απαγορεύσει, παραδέχτηκε ότι υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει, αλλά είπε ότι πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο εγχείρημα.

Το γραφείο της δεν το αποκαλεί απαγόρευση, αλλά «καθυστέρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ την έχει κατηγορήσει για υπέρβαση εξουσιών λογοκρισίας και για παρενόχληση των τεχνολογικών εταιρειών, αλλά εκείνη μας είπε ότι έρχονται κι άλλα μέτρα. Τον Μάρτιο σκοπεύει να εισαγάγει νέα πρότυπα που θα απαιτούν από τους ψηφιακούς βοηθούς και τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης να αποτρέπουν τη λήψη από άτομα κάτω των 18 ετών οποιωνδήποτε προτροπών που ενθαρρύνουν τον αυτοκτονικό ιδεασμό, τον αυτοτραυματισμό, τις διατροφικές διαταραχές, τη βία ή την ρητή πορνογραφία.

Οι καλοκαιρινές διακοπές ίσως δεν είναι η καλύτερη περίοδος για να αξιολογηθεί αν η απαγόρευση υπήρξε επιτυχής.

Στον ήλιο της παραλίας Μάνλι στο Σίδνεϊ,το κανάλι προέβη σε μία μη επιστημονική έρευνα ανάμεσα στις οικογένειες που απολάμβαναν τις τελευταίες εβδομάδες των σχολικών διακοπών.

Η απαγόρευση έχει ενθουσιάσει τη μητέρα της 11χρονης Ίντι, η Σαρλίν Μπέτριτζ, η οποία ανησυχούσε για τον διαδικτυακό εκφοβισμό και χαίρεται που επιβάλλονται περιορισμοί στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η δεκάχρονη Λίλι Μέι είπε ότι η απαγόρευση δεν είχε ιδιαίτερη επίδραση πάνω της, απλώς δεν μπορεί πια να σχολιάζει βίντεο, αλλά πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε θέσει το ηλικιακό όριο πολύ χαμηλότερα.

Στην κεντρική οδό του Μάνλι, οι συμμαθητές Τζουντ, Άλεξ και Πάτρικ, είναι όλοι 14 ετών.

Όλοι είπαν ότι η απαγόρευση δεν τους επηρέασε καθόλου, μέχρι που ο Τζουντ συνειδητοποίησε ότι τον έκανε να σκεφτεί τον χρόνο που περνά μπροστά στην οθόνη. Προσπαθεί να τον μειώσει από οκτώ ώρες την ημέρα σε δύο.

Το αν η απαγόρευση θα κριθεί επιτυχημένη στην Αυστραλία μένει ακόμη να φανεί, αλλά οι Βρετανοί έφηβοι προετοιμάζονται για μια απαγόρευση που ενδέχεται σύντομα να έρθει και στη δική τους χώρα.

