Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Κινέζα αθλήτρια χορεύει το «Αστερομάτα» της Κλαυδίας σε αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η νεαρή An Xiangyi πραγματοποιεί ένα κομψό και τεχνικά απαιτητικό σύντομο πρόγραμμα, ενώ παράλληλα παίζει το τραγούδι που χάρισε στην Ελλάδα την 6η θέση στη Eurovision 2025.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η επιλογή μιας 19χρονης αθλήτριας καλλιτεχνικού πατινάζ από την Κίνα να παρουσιάσει το πρόγραμμά της στο πρωτάθλημα «Four Continents Figure Skating Championship» («Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ Τεσσάρων Ηπείρων») που διεξάγεται στο Πεκίνο με τη συνοδεία του τραγουδιού «Αστερομάτα» της Κλαυδίας.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται σε βίντεο στο YouTube η νεαρή An Xiangyi πραγματοποιεί ένα κομψό και τεχνικά απαιτητικό σύντομο πρόγραμμα, ενώ παράλληλα παίζει το τραγούδι που χάρισε στην Ελλάδα την 6η θέση στη Eurovision 2025.

Η 19χρονη πατινέρ κατάφερε να συγκεντρώσει 57,63 βαθμούς καταλαμβάνοντας τη 12η θέση στο short program, ενώ στη συνολική κατάταξη της διοργάνωσης τερμάτισε στη 13η θέση, με συνολική βαθμολογία 163,92 βαθμούς.

Το Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ Τεσσάρων Ηπείρων είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός πατινάζ που διοργανώνεται από την Διεθνή Ένωση Πατινάζ (ΙSU). Τα μετάλλια απονέμονται στις κατηγορίες ανδρών, γυναικών, ζευγαριών και χορού επί πάγου.

Η ISU ίδρυσε το Πρωτάθλημα των Τεσσάρων Ηπείρων για να προσφέρει στους πατινέρ από χώρες εκτός Ευρώπης έναν διαγωνισμό παρόμοιο με το Πρωτάθλημα Πατινάζ της Ευρώπης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο πατινέρ από χώρες μέλη της ISU στην Αφρική, την Ασία, τη Βόρεια Αμερική, την Ωκεανία και τη Νότια Αμερική.

protothema.gr

 

Tags

web tv

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα