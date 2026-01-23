Κινέζα αθλήτρια χορεύει το «Αστερομάτα» της Κλαυδίας σε αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ (βίντεο)

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η επιλογή μιας 19χρονης αθλήτριας καλλιτεχνικού πατινάζ από την Κίνα να παρουσιάσει το πρόγραμμά της στο πρωτάθλημα «Four Continents Figure Skating Championship» («Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ Τεσσάρων Ηπείρων») που διεξάγεται στο Πεκίνο με τη συνοδεία του τραγουδιού «Αστερομάτα» της Κλαυδίας.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται σε βίντεο στο YouTube η νεαρή An Xiangyi πραγματοποιεί ένα κομψό και τεχνικά απαιτητικό σύντομο πρόγραμμα, ενώ παράλληλα παίζει το τραγούδι που χάρισε στην Ελλάδα την 6η θέση στη Eurovision 2025.

Η 19χρονη πατινέρ κατάφερε να συγκεντρώσει 57,63 βαθμούς καταλαμβάνοντας τη 12η θέση στο short program, ενώ στη συνολική κατάταξη της διοργάνωσης τερμάτισε στη 13η θέση, με συνολική βαθμολογία 163,92 βαθμούς.

Το Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ Τεσσάρων Ηπείρων είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός πατινάζ που διοργανώνεται από την Διεθνή Ένωση Πατινάζ (ΙSU). Τα μετάλλια απονέμονται στις κατηγορίες ανδρών, γυναικών, ζευγαριών και χορού επί πάγου.

Η ISU ίδρυσε το Πρωτάθλημα των Τεσσάρων Ηπείρων για να προσφέρει στους πατινέρ από χώρες εκτός Ευρώπης έναν διαγωνισμό παρόμοιο με το Πρωτάθλημα Πατινάζ της Ευρώπης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο πατινέρ από χώρες μέλη της ISU στην Αφρική, την Ασία, τη Βόρεια Αμερική, την Ωκεανία και τη Νότια Αμερική.

