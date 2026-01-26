Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

«Ναρκο-υποβρύχιο» φορτωμένο κοκαΐνη εντοπίστηκε ανοιχτά της Πορτογαλίας (βίντεο, φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει ποτέ γίνει στην Πορτογαλία», δήλωσε τη Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας.

Oι πορτογαλικές αρχές ανακοίνωσαν πως προχώρησαν στην κατάσχεση «περίπου εννέα τόνων» κοκαΐνης από ένα «ημικαταδυόμενο» σκάφος, που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά του αρχιπελάγους των Αζορών, προερχόμενο από τη Λατινική Αμερική, στο οποίο επέβαιναν τρεις Κολομβιανοί και ένας Βενεζουελάνος.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει ποτέ γίνει στην Πορτογαλία», δήλωσε τη Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας.

Η Αστυνομία ανέφερε πως αναχαίτισε το σκάφος «τις τελευταίες ημέρες» σε απόσταση περίπου 230 ναυτικών μιλίων από τις Αζόρες (ήτοι περίπου 426 χλμ) με τη βοήθεια του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας και τη συνδρομή των αμερικανικών και των βρετανικών αρχών.

Η επιχείρηση διεξήχθη σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το υποβρύχιο εν τέλει βυθίστηκε μαζί με 35 από τα 300 φορτία ναρκωτικών που μετέφερε, διευκρίνισε η Αστυνομία.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Tags

ΔΙΕΘΝΗΑΣΤΥΝΟΜΙΑΗΠΑΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα