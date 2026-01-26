«Ναρκο-υποβρύχιο» φορτωμένο κοκαΐνη εντοπίστηκε ανοιχτά της Πορτογαλίας (βίντεο, φώτος)

Oι πορτογαλικές αρχές ανακοίνωσαν πως προχώρησαν στην κατάσχεση «περίπου εννέα τόνων» κοκαΐνης από ένα «ημικαταδυόμενο» σκάφος, που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά του αρχιπελάγους των Αζορών, προερχόμενο από τη Λατινική Αμερική, στο οποίο επέβαιναν τρεις Κολομβιανοί και ένας Βενεζουελάνος.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει ποτέ γίνει στην Πορτογαλία», δήλωσε τη Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας.

Η Αστυνομία ανέφερε πως αναχαίτισε το σκάφος «τις τελευταίες ημέρες» σε απόσταση περίπου 230 ναυτικών μιλίων από τις Αζόρες (ήτοι περίπου 426 χλμ) με τη βοήθεια του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας και τη συνδρομή των αμερικανικών και των βρετανικών αρχών.

Η επιχείρηση διεξήχθη σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το υποβρύχιο εν τέλει βυθίστηκε μαζί με 35 από τα 300 φορτία ναρκωτικών που μετέφερε, διευκρίνισε η Αστυνομία.

