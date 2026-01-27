ΕΕ και Επίλυση: οικονομική ανασυγκρότηση και βιώσιμο μέλλον

Στο επεισόδιο αυτό φιλοξενούμε τον Μάνθο Μαυρομμάτη, συμπρόεδρο της Τεχνικής Δικοινοτικής Επιτροπής για την Επιχειρηματικότητα και Επίτιμο Πρόεδρο του ΚΕΒΕ. Συζητάμε την οικονομική ανασυγκρότηση του νησιού.

Ποιες είναι οι προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της Κύπρου υπό το σημερινό καθεστώς μη λύσης, και πώς θα μπορούσαν να μεταμορφωθούν μέσα από μια συμφωνημένη επανένωση;

Η ενέργεια, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση του νερού και η ενίσχυση του εργατικού δυναμικού είναι μόνο μερικά από τα κρίσιμα πεδία.

Μπορεί η επίλυση να γίνει μοχλός ανάπτυξης; Τι μας ενώνει και τις μας χωρίζει με τους Τ/κ;

Μια συζήτηση με στρατηγικό βάθος, ρεαλισμό και όραμα για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.