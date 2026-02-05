Επίσκεψη Αρχιπυράρχου στην Πυροσβεστική Διεύθυνση Πάφου

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος επισκέψεων του Αρχιπύραρχου στις Πυροσβεστικές Διευθύνσεις παγκύπρια, με την πρόσφατη επίσκεψή του στην Πυροσβεστική Διεύθυνση της επαρχίας Πάφου, συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο του Επιτελικού Γραφείου Αρχιπυράρχου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχιπύραρχος συναντήθηκε και συζήτησε με τη Διοίκηση και το προσωπικό τόσο των Αστικών Πυροσβεστικών Σταθμών - Πόλης, Αεροδρομίου και Πόλης Χρυσοχούς - όσο και των Πυροσβεστικών Σταθμών Υπαίθρου υπό τη διοίκηση της επαρχίας, Στρουμπίου και Κάτω Πύργου Τηλλυρίας.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε λειτουργικά και επιχειρησιακά ζητήματα, ανάγκες του προσωπικού και θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Υπηρεσίας.

Της επίσκεψης στον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου, προηγήθηκε Αγιασμός, τελούμενος από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη της Μονής Αγίου Νεοφύτου, πατέρα Δημήτριο Κυριακίδη.

Οι επισκέψεις της Ηγεσίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις Πυροσβεστικές Διευθύνσεις παγκύπρια, αποσκοπούν στην άμεση επαφή με το προσωπικό, την κατανόηση των καθημερινών λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών, καθώς και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των μελών της Υπηρεσίας.

Παράλληλα, επιδιώκουν την παρουσίαση των στρατηγικών στόχων, την αξιολόγηση των αναγκών σε εξοπλισμό και υποδομές, την ενίσχυση του ηθικού και της ομαδικότητας, καθώς και τη διασφάλιση της ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην προστασία του πολίτη.