Tο ποδήλατο του μέλλοντος έχει αυτονομία 1.000 χλμ. και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (βίντεο)

Ο κόσμος της κινητικότητας μεταβάλλεται ραγδαία, με την ηλεκτροκίνηση να αποτελεί πλέον μονόδρομο για το μέλλον, όπως έχει ήδη αποτυπωθεί στις στρατηγικές των περισσότερων θεσμικών και ρυθμιστικών οργάνων.

Η μετάβαση αυτή επεκτείνεται δυναμικά και στον τομέα της μικροκινητικότητας, όπου ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα κερδίζουν συνεχώς έδαφος στις καθημερινές μετακινήσεις.

Παρά τη διάδοση τους στην αγορά, η αυτονομία παραμένει ένας από τους βασικούς προβληματισμούς των χρηστών, ειδικά σε διαδρομές μεγαλύτερης διάρκειας ή σε περιπτώσεις αυξημένων αναγκών μετακίνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια ιαπωνική εταιρεία φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα, παρουσιάζοντας μια καινοτόμο τεχνολογία ηλεκτρικού ποδηλάτου που υπόσχεται αυτονομία έως και 1.000 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση.

Η τεχνολογία αυτή φέρει την υπογραφή της Feremo, μιας εταιρείας που αξιοποιεί το μηχανολογικό know-how της Taiyo Yuden, κορυφαίου ιαπωνικού κατασκευαστή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Η λύση που προτείνεται διαφοροποιείται ουσιαστικά από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, καθώς οι εντυπωσιακοί αριθμοί αυτονομίας δεν βασίζονται στη χρήση μεγαλύτερης ή βαρύτερης μπαταρίας, αλλά σε ένα προηγμένο σύστημα ανάκτησης και έξυπνης διαχείρισης ενέργειας.

Συγκεκριμένα, το σύστημα της Feremo συνδυάζει έναν κινητήρα υψηλής απόδοσης με έναν εξελιγμένο ελεγκτή AI, επιτρέποντας τη μέγιστη δυνατή αναγέννηση ενέργειας. Στο συγκεκριμένο σύστημα και σε αντίθεση με τα συμβατικά ηλεκτρικά ποδήλατα, η ανάκτηση δεν περιορίζεται στο φρενάρισμα, αλλά πραγματοποιείται κυρίως κατά την κατάβαση.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο αναβάτης επιλέγει την επιθυμητή ταχύτητα και το σύστημα τη διατηρεί αυτόματα, ενώ ο εμπρόσθιος κινητήρας που είναι τοποθετημένος στην πλήμνη του τροχού λειτουργεί ως γεννήτρια, επιστρέφοντας σημαντικές ποσότητες ενέργειας απευθείας στη μπαταρία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη προσέγγιση συμβάλλει και στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ποδηλάτου.

Τα περισσότερα ηλεκτρικά ποδήλατα της αγοράς είναι σημαντικά βαρύτερα από τα συμβατικά, γεγονός που επιβαρύνει τα μηχανικά φρένα. Στην περίπτωση της Feremo, ο ίδιος ο κινητήρας συμμετέχει ενεργά στην επιβράδυνση, μειώνοντας τη φθορά των εξαρτημάτων και περιορίζοντας τις αποστάσεις πέδησης.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η μέγιστη αυτονομία των 1.000 χιλιομέτρων εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης, το προφίλ της διαδρομής και το πρόγραμμα υποβοήθησης που επιλέγει ο αναβάτης.

Στο Eco mode, όπου η ηλεκτρική υποβοήθηση λειτουργεί επικουρικά στο πεντάλισμα, η αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 χλμ. ενώ στο πρόγραμμα μεσαίας υποβοήθησης, η αυτονομία περιορίζεται περίπου στα 200 χλμ..

Στο mode μέγιστης υποστήριξης, η τελική αυτονομία διαμορφώνεται στα 100 χλμ., τιμή που αν και σημαντικώς μειωμένη από την μέγιστη αυτονομία των 1000 χλμ., συγκαταλέγεται στις κορυφαίες της κατηγορίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στην Ιαπωνία τα μοντέλα που ενσωματώνουν την τεχνολογία Feremo τιμολογούνται μεταξύ 1.000 και 1.300 ευρώ.

Πηγή: carandmotor.gr