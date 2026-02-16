Απίστευτο: Κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου η διάσημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» στην Ιταλία (βίντεο)

Οδικά έργα στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας–Παραλιμνίου και στην Δρομολαξιά - Δείτε πληροφορίες

Κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου ένα από τα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα της Ιταλίας, η λεγόμενη «Αψίδα των Ερωτευμένων» στην Απουλία.

Το Torre Sant’Andrea, ένας εντυπωσιακός βραχώδης σχηματισμός στη θάλασσα, που είχε εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό για ζευγάρια, κατέρρευσε τη νύχτα του Σαββάτου εν μέσω καταιγίδας και ενώ επί ημέρες ισχυροί άνεμοι και βροχοπτώσεις έπλητταν την περιοχή.

Η πέτρινη «γέφυρα» που ένωνε δύο βραχώδεις στήλες είχε γίνει σύμβολο ρομαντισμού, καθώς σύμφωνα με τοπικό θρύλο, όσα ζευγάρια φιλιούνταν κάτω από αυτήν θα είχαν έναν έρωτα που θα διαρκούσε για πάντα.

Περιπατητές ήταν αυτοί που διαπίστωσαν την καταστροφη το πρωί της Κυριακής. Ο δήμαρχος της περιοχής Μελεντούνιο χαρακτήρισε το γεγονός «βαρύ πλήγμα στην καρδιά» της τοπικής κοινωνίας. «Λυπάμαι βαθιά για ό,τι συνέβη, αυτό είναι ένα ανεπιθύμητο δώρο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η αψίδα των ερωτευμένων δεν υπάρχει πια», είπε.

Κακοκαιρία πλήττει την Ιταλία

Η Ιταλία βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες αντιμέτωπη με κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων, και πλημμύρες στις νότιες περιοχές. Στην Απουλία είχε εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση κακοκαιρίας, ενώ μέσα σε τρεις ημέρες οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν σε περισσότερες από 2.000 επεμβάσεις στην Καλαβρία, τη Σαρδηνία και τη Σικελία. Τον περασμένο μήνα, η καταιγίδα Χάρι προκάλεσε κύματα εννέα μέτρων και ανέμους 74 μιλίων την ώρα, και οι αρχές εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό σε όλη τη Σικελία, τη Σαρδηνία και την Καλαβρία, καθώς η καταιγίδα προκάλεσε θυελλώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

Πηγή: iefimerida.gr 

