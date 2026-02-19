Eurovision 2026: Το φαβορί του διαγωνισμού που απειλεί να... φάει την πρώτη θέση από τον Akylas (βίντεο)

Αν ρίξει κανείς μια ματιά στις στοιχηματικές για το φετινό φαβορί της Eurovision, θα δει τη Φινλανδία στην πρώτη θέση, με τον Akylas και το «Ferto» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Το… παράδοξο είναι ότι η Φινλανδία δεν έχει αναδείξει ακόμη το τραγούδι που θα την εκπροσωπήσει στη Βιέννη το διάστημα 12-16 Μαΐου, ωστόσο υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί για τον τοπικό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για το δίδυμο Linda Lampenius και Pete Parkkonen με το «Liekinheitin», ένα pop-rock κομμάτι με έντονο ρυθμό και χαρακτηριστικό ηλεκτρικό βιολί, το οποίο χρησιμοποιεί η Linda και έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα στο διαδίκτυο.

Ακούστε το τραγούδι που εμφανίζεται ως το πρώτο φαβορί για την εφετινή Eurovision:

Πηγή: iefimerida.gr