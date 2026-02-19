Πάφος: Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται o 24χρονος εργάτης - Έπεσε στο έδαφος από ύψος 11 μέτρων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Eurovision 2026: Το φαβορί του διαγωνισμού που απειλεί να... φάει την πρώτη θέση από τον Akylas (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πρόκειται για το δίδυμο Linda Lampenius και Pete Parkkonen με το «Liekinheitin», ένα pop-rock κομμάτι με έντονο ρυθμό και χαρακτηριστικό ηλεκτρικό βιολί, το οποίο χρησιμοποιεί η Linda και έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα στο διαδίκτυο.

Αν ρίξει κανείς μια ματιά στις στοιχηματικές για το φετινό φαβορί της Eurovision, θα δει τη Φινλανδία στην πρώτη θέση, με τον Akylas και το «Ferto» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Το… παράδοξο είναι ότι η Φινλανδία δεν έχει αναδείξει ακόμη το τραγούδι που θα την εκπροσωπήσει στη Βιέννη το διάστημα 12-16 Μαΐου, ωστόσο υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί για τον τοπικό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για το δίδυμο Linda Lampenius και Pete Parkkonen με το «Liekinheitin», ένα pop-rock κομμάτι με έντονο ρυθμό και χαρακτηριστικό ηλεκτρικό βιολί, το οποίο χρησιμοποιεί η Linda και έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα στο διαδίκτυο.

Ακούστε το τραγούδι που εμφανίζεται ως το πρώτο φαβορί για την εφετινή Eurovision:

Πηγή: iefimerida.gr 

 

Tags

web tv

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα