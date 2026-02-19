Η νύφη του Τραμπ αποκαλύπτει ότι ο πρόεδρος έχει προετοιμάσει ομιλία για να ανακοινώσει την ανακάλυψη εξωγήινης ζωής (βίντεο)

Η νύφη του Ντόναλντ Τραμπ, Λάρα Τραμπ, είπε ότι ο πρόεδρος έχει προετοιμάσει ήδη ομιλία και είναι έτοιμος να αποκαλύψει την ανακάλυψη εξωγήινων.

Η 43χρονη Λάρα έκανε αυτή τη συγκλονιστική δήλωση σε ένα επεισόδιο του podcast Pod Force One της New York Post, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, αφού ρωτήθηκε για την προφανή επιβεβαίωση του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Νομίζω ότι άκουσα στο podcast σας ότι συζητήσατε με τον πρόεδρο για αυτά τα UFO. Πιστεύετε ότι πρόκειται να κάνει μια ανακοίνωση για τα UFO, επειδή ο πρόεδρος Ομπάμα μίλησε πρόσφατα σε ένα podcast για το πόσο πιστεύει στα UFO και υπαινίχθηκε ότι είδε κάτι όταν ήταν πρόεδρος;» ρώτησε η παρουσιάστρια Μιράντα Ντέβαϊν.

«Το αστείο είναι ότι ρωτήσαμε τον πεθερό μου για αυτό «Λοιπόν, τι ξέρεις;»…», ξεκίνησε η Λάρα.

Ωστόσο, ο πρόεδρος φέρεται να «έπαιξε λίγο αμήχανος» όταν εκείνη και ο σύζυγός της, ο γιος του, Έρικ Τραμπ, τον ρώτησαν για την πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής.

Ο Έρικ και εγώ σκεφτήκαμε: «Θεέ μου, δεν μας τα λέει όλα, ίσως υπάρχει κάτι περισσότερο», είπε.

«Απλά άκουσα ότι ο πεθερός μου είπε ότι έχει να κάνει μια δήλωση, που υποθέτω ότι θα γίνει την κατάλληλη στιγμή… Δεν ξέρω ποια είναι η κατάλληλη στιγμή… που θα το αποκαλύψει και που θα μιλήσει, και έχει να κάνει με κάποιο είδος εξωγήινης ζωής, για να το πω έτσι», πρόσθεσε η Λάρα.

Τα σχόλιά της έρχονται καθώς ο Ομπάμα έκανε μια εκπληκτική παραδοχή το Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο podcast No Lie With Brian Tyler Cohen.

Όταν ρωτήθηκε για τους εξωγήινους, ο Ομπάμα απάντησε: «Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει, και δεν τους κρατούν σε… τι είναι αυτό; Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία και το κρύβουν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το Διαδίκτυο ξεσηκώθηκε με την ομολογία του ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί, ωθώντας τον πρώην πρόεδρο να αναρτήσει στο Instagram μια διευκρίνιση της θέσης του.

Huffingtonpost.gr