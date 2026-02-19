Δ. Πάφου : άμεσες πρωτοβουλίες για μόνιμες λύσεις στο παραλιακό μέτωπο

Στο παραλιακό μέτωπο της Πάφου και συγκεκριμένα στην Κάτω Πάφο βρέθηκε σήμερα ο Αντιδήμαρχος και Δημαρχεύοντας Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, συνοδευόμενος από τεχνικούς του Δήμου, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο κ. Ονησιφόρου αναφέρει πως λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθηκών , η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να παραμένει θεατής απέναντι στις εξελίξεις, αλλά οφείλει να ενεργεί έγκαιρα και με υπευθυνότητα.

Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής προσθέτει, είναι ξεκάθαρος και έχει να κάνει με την προστασία των ιδιοκτητών καταστημάτων και τη θωράκιση των περιουσιών τους από τις θεομηνίες, μέσα από μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις όχι πρόχειρα και με «μπαλώματα», κατά την έκφραση του.

Ο κ. Ονησιφόρου υπογράμμισε ότι θα προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες μελέτες, ώστε να υλοποιηθούν μόνιμες κατασκευές και παρεμβάσεις που θα επιλύσουν τα προβλήματα στη ρίζα τους.

Για τη Δημοτική Αρχή, προτεραιότητα συνέχισε, αποτελεί η στήριξη και η προστασία του πολίτη, χωρίς να δημιουργούνται νέα προβλήματα.

«Κανείς δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στη φύση» σημειώνει προσθέτοντας ωστόσο πως «μπορούμε και οφείλουμε να λάβουμε τις σωστές προφυλάξεις».

Έστειλε τέλος το μήνυμα ότι με ευθύνη, σχέδιο και αποφασιστικότητα, ο Δήμος προχωρά μπροστά.