Πετρέλαιο: Φρένο στο ράλι τιμών του 30% λόγω συζητήσεων της G7 για αποδέσμευση των αποθεμάτων

Η στιγμή που φτάνουν τα τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα (βίντεο)

Η Τουρκία προχώρησε στην αποστολή έξι μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Τη στιγμή που τα τουρκικά μαχητικά F-16 καταφθάνουν το πρωί της Δευτέρας (9/3) στα κατεχόμενα καταγράφει βίντεο. 

Όπως ενημέρωσε νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της Άγκυρας, η Τουρκία προχώρησε στην αποστολή έξι μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Εκτός από τα F-16, στα Κατεχόμενα έφτασαν και συστήματα αεράμυνας και «αν κριθεί αναγκαίο, θα ληφθούν και επιπλέον μέτρα».

Σημειώνεται ότι στην Κύπρο μεταβαίνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, όπως και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν με Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν από κοινού επίσκεψη στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

