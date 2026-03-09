Η στιγμή που φτάνουν τα τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα (βίντεο)

Τη στιγμή που τα τουρκικά μαχητικά F-16 καταφθάνουν το πρωί της Δευτέρας (9/3) στα κατεχόμενα καταγράφει βίντεο.

Όπως ενημέρωσε νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της Άγκυρας, η Τουρκία προχώρησε στην αποστολή έξι μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Εκτός από τα F-16, στα Κατεχόμενα έφτασαν και συστήματα αεράμυνας και «αν κριθεί αναγκαίο, θα ληφθούν και επιπλέον μέτρα».

Σημειώνεται ότι στην Κύπρο μεταβαίνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, όπως και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν με Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν από κοινού επίσκεψη στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».