Η στιγμή που φτάνουν τα τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα (βίντεο)

Τη στιγμή που τα τουρκικά μαχητικά F-16 καταφθάνουν το πρωί της Δευτέρας (9/3) στα κατεχόμενα καταγράφει βίντεο.
Όπως ενημέρωσε νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της Άγκυρας, η Τουρκία προχώρησε στην αποστολή έξι μαχητικών αεροσκαφών F-16.
Εκτός από τα F-16, στα Κατεχόμενα έφτασαν και συστήματα αεράμυνας και «αν κριθεί αναγκαίο, θα ληφθούν και επιπλέον μέτρα».
Türkiye’nin gönderdiği F-16’lar Ercan’da pic.twitter.com/JfJHnqTSPC— Mustafa Baflı (@BafliMustafa) March 9, 2026
Σημειώνεται ότι στην Κύπρο μεταβαίνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, όπως και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν με Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν από κοινού επίσκεψη στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».