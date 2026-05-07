Αλίκη Ιορδάνου για Σύνδεσμο Καταναλωτών: Παραπλανεί το κοινό για το e-kalathi

Στις επικρίσεις του Συνδέσμου Καταναλωτών για το e-kalathi, απαντά η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κάνοντας λόγο για παραπλανητική εικόνα που δίνει προς τα έξω με σύγκριση ανόμοιων υπεραγορών.



Στο νέο επεισόδιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία», η Προϊστάμενη του Κλάδου Ανταγωνισμού της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, Αλίκη Ιορδάνου, σημειώνει ότι το e-kalathi προσφέρει την απαραίτητη διαφάνεια με δυνατότητα σύγκρισης τιμών και έχει πετύχει το στόχο του που είναι να ασκεί πίεση στις τιμές και στον ανταγωνισμό.



Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τονίζει, καταγράφονται συγκρατημένες αυξήσεις κυρίως στα τρόφιμα. Σε αντίθεση με τα στοιχεία του Συνδέσμου, τονίζει, αυξήσεις διαπιστώνονται σε 225 προϊόντα, εκ των οποίων στα 74 προϊόντα η αύξηση είναι 1% με 2%, 36 δεν είχαν καμία μεταβολή, ενώ άλλα 87 παρουσίασαν μείωση.



Σε ερώτηση εάν δικαιολογούνται όλες οι αυξήσεις, σημειώνει ότι σε κάποιες κατηγορίες όπως στον καφέ, στα μπισκότα και σοκολάτες, δικαιολογούνται. Κάποιες αυξήσεις που ξεπερνούν το 5% ή και 10%, δημιουργούν κάποια ερωτηματικά, τονίζει.

Στο πλαίσιο του podcast απαντά επίσης στο ερώτημα γιατί ο σύνδεσμος καταναλωτών ασκεί συνεχή κριτική στο e-kalathi και εάν έχουν καλές σχέσεις. Σύμφωνα με την κ. Ιορδάνου, ο σύνδεσμος «θεωρεί ότι είναι βασικά σε αντίθετο στρατόπεδο», δημοσιοποιώντας τις θέσεις του αντί να τις συζητά με την υπηρεσία. «Θεωρώ ότι, ναι, πραγματικά δεν συμβάλλει στην προσπάθειά μας, παρόλο που το Υπουργείο και χρηματικά στηρίζει τους συνδέσμους για να συμβάλλουν και στο έργο μας, που είναι συλλογική προσπάθεια». «Είμαστε στη διάθεση του συνδέσμου για να λύσουμε τις όποιες απορίες, για να συζητήσουμε ό,τι επιθυμεί», υποδεικνύει με νόημα.

