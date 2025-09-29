Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| ΠΟΛcasts

ΠΟΛcast | Τραγικό να ξυπνούμε στην «τελευταία μοιρασμένη πρωτεύουσα» της Ευρώπης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης γυρίζει το χρόνο πίσω και θυμίζει έργα τα οποία σχεδιάστηκαν και για τις δύο πλευρές της Λευκωσίας και δημιουργούν συνθήκες συνεργασίας

Eπαναπροσδιορισμό  των όρων εισβολή και κατοχή, ζητεί από όλους του εμπλεκόμενους στο Κυπριακό, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, εξηγώντας την τραγικότητα του να ξυπνούν οι Λευκωσιάτες κάθε μέρα σε μοιρασμένη πρωτεύουσα, την «τελευταία μοιρασμένη πρωτεύουσα» της Ευρώπης, ένας όρος όπως αναφέρει, ο οποίος για τους πολλούς, εξελίσσεται σε κανονικότητα.

Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast "Συνιστώσες" με την Άντρη Δανιήλ, ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης γυρίζει το χρόνο πίσω και θυμίζει έργα τα οποία σχεδιάστηκαν και για τις δύο πλευρές της Λευκωσίας και δημιουργούν συνθήκες συνεργασίας.

Ο Πεδιαίος και η όδευση του στη νεκρή ζώνη, οι οδοί στην πράσινη γραμμή, το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων Μιας Μηλιάς, είναι μερικά από τα έργα ενός MasterPlan για τη Λευκωσία, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν άμεσα με πιθανή λύση του Κυπριακού. Την ίδια ώρα υπάρχουν και προβλήματα, για την επίλυση των οποίων θα χρειαστεί αρκετή δουλειά.

 

 

Δείτε εδώ όλη τη σειρά των ΠΟΛcasts όπως τα επιμελείται η δημοσιογραφική ομάδα του ΠΟΛΙΤΗ. 

Tags

ΠΟΛcastsΕΟΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΙΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα