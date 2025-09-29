ΠΟΛcast | Τραγικό να ξυπνούμε στην «τελευταία μοιρασμένη πρωτεύουσα» της Ευρώπης

Eπαναπροσδιορισμό των όρων εισβολή και κατοχή, ζητεί από όλους του εμπλεκόμενους στο Κυπριακό, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, εξηγώντας την τραγικότητα του να ξυπνούν οι Λευκωσιάτες κάθε μέρα σε μοιρασμένη πρωτεύουσα, την «τελευταία μοιρασμένη πρωτεύουσα» της Ευρώπης, ένας όρος όπως αναφέρει, ο οποίος για τους πολλούς, εξελίσσεται σε κανονικότητα.

Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast "Συνιστώσες" με την Άντρη Δανιήλ, ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης γυρίζει το χρόνο πίσω και θυμίζει έργα τα οποία σχεδιάστηκαν και για τις δύο πλευρές της Λευκωσίας και δημιουργούν συνθήκες συνεργασίας.

Ο Πεδιαίος και η όδευση του στη νεκρή ζώνη, οι οδοί στην πράσινη γραμμή, το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων Μιας Μηλιάς, είναι μερικά από τα έργα ενός MasterPlan για τη Λευκωσία, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν άμεσα με πιθανή λύση του Κυπριακού. Την ίδια ώρα υπάρχουν και προβλήματα, για την επίλυση των οποίων θα χρειαστεί αρκετή δουλειά.

