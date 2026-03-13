Χωρίς Φίλτρα Πολcast (Επ. 2) – Με γνώμονα το παιδί για ένα καλύτερο αύριο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ακοής, που τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Μαρτίου, η δημοσιογράφος Νίκη Λάου συνομιλεί στο νέο επεισόδιο του Πολcast «Χωρίς Φίλτρα» με τον παιδίατρο Αργύρη Αργυρίου για το έργο του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος Αργυρίου».

Στη συζήτηση, ο δρ Αργυρίου εξηγεί τη σημασία των προγραμμάτων πρόληψης για εγκύους και νεογνά στην Κύπρο, όπως ο νεογνικός έλεγχος για μεταβολικά νοσήματα και το πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου ακοής. Παράλληλα αναφέρεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Κέντρο, το οποίο εδώ και δεκαετίες υλοποιεί βασικά προγράμματα πρόληψης για ολόκληρο τον πληθυσμό.

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση στο νέο επεισόδιο του «Χωρίς Φίλτρα» Ep. 2: