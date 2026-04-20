Oδυσσέας Μιχαηλίδης: Δεν θα είχα πρόβλημα να στηρίξω υποψήφιο του ΔΗΣΥ στις Προεδρικές

Μea culpa παραδέχεται ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σε ένα ζήτημα, όσο ήταν Γενικός Ελεγκτής, λέγοντας ότι, η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν είναι αλάνθαστη.

Ωστόσο επιμένει στη διαχρονική διαπλοκή και σκάνδαλα, τα οποία αποκάλυπτε εκ της θέσεως του. Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου, o επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης καλείται να απαντήσει αν υιοθετεί τους ισχυρισμούς Μακάριου Δρουσιώτη.

«Θα ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα να αποδεικνύετο χρηματισμός δικαστών» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Εξηγεί γιατί το ΑΛΜΑ βιάστηκε να αποπέμψει τον Δημήτρη Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιο του και αποκαλύπτει τι ψήφισε ο ίδιος. Την ίδια ώρα τοποθετεί το ΑΛΜΑ στο χώρο του Κέντρου και ξεκαθαρίζει τις θέσεις του στο Κυπριακό.

Παράλληλα απαντά, στο αν εμφανίζεται ως μεσσίας της Κύπρου. «Πρόσωπα που έχουν αλλάξει την ιστορία, είναι μετρημένα στα δάκτυλα του ενός χεριού και δεν είμαι ένας εξ’ αυτών» απαντά χαρακτηριστικά.

Για την Προεδρία της Βουλής δηλώνει ότι, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου θα ήταν η καλύτερη επιλογή. Όσο για τις Προεδρικές, εμφανίζεται έτοιμος να στηρίξει ακόμα και υποψήφιο του ΔΗΣΥ.