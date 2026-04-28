Γιώργος Παντελίδης, ΟΕΒ: Δεν προχωρούν μεταρρυθμίσεις γιατί κάποιοι ανησυχούν για πολιτικό κόστος

Στα προβληματικά πεδία που ταλαιπωρούν το κυπριακό επιχειρείν, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Γιώργος Παντελίδης, τονίζοντας ότι δεν προχωρούν μεταρρυθμίσεις γιατί κάποιοι ανησυχούν για το πολιτικό κόστος.

Σε μια επικριτική ομιλία στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Ομοσπονδίας, ανέφερε ότι «σήμερα βρισκόμαστε ξανά αντιμέτωποι με τις συνέπειες μιας κρίσης που δεν την προκαλέσαμε εμείς, αλλά που οι επιπτώσεις της μας αγγίζουν από την πρώτη μέρα».

«Η μοναδική μας επιλογή είναι να επενδύσουμε γρήγορα και έξυπνα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της πραγματικής μας οικονομίας», τόνισε.

Όπως τόνισε, οι μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η οικονομία και ζητούν οι επιχειρήσεις, στόχο έχουν την ανάδειξη του κράτους σε εταίρο και όχι σε εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη, αναφέροντας ότι πρέπει οι μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα να πραγματοποιηθούν σε ρυθμούς του ιδιωτικού τομέα.

«Όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε όταν πρόκειται για μεταρρυθμίσεις. Απλά ίσως κάποιοι ανησυχούν για το περιβόητο πολιτικό κόστος, ότι δηλαδή αν συναινέσουν σε αυτά που πρέπει να γίνουν, θα έχουν εκλογικές ζημιές. Με όλο τον σεβασμό, πιστεύω ότι κάνουν λάθος όσοι σκέφτονται έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εκλογικά κέρδη θα φέρουν οι τολμηρές αποφάσεις που θα καταπολεμούν παρωχημένες πρακτικές του παρελθόντος που κρατούν τη χώρα πίσω, θα απελευθερώνουν τις δυνατότητες της οικονομίας και της κοινωνίας και θα κερδίζουν την πολυπόθητη εμπιστοσύνη των πολιτών», υπογράμμισε.

Ενέργεια

Αναφερόμενος στο θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας, σημείωσε ότι υπάρχουν τρεις βασικές παράμετροι και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, όπως υπέδειξε.

Η πρώτη είναι η ασφάλεια/σταθερότητα και είναι μη διαπραγματεύσιμη, σημείωσε. «Αυτό όμως σημαίνει αναγκαστικά την απόρριψη κατά διαστήματα κάποιας παραγωγής ΑΠΕ – απόρριψη που ευελπιστούμε ότι θα μειώνεται όσο αυξάνονται οι δυνατότητες για αποθήκευση».

Η δεύτερη παράμετρος, πρόσθεσε, είναι η επάρκεια. «Εδώ σύντομα θα έχουμε πρόβλημα, το οποίο θα επιδεινώσει, η ορθή πολιτική απόφαση για αντιμετώπιση του υδατικού με νέες μονάδες αφαλάτωσης. Αυτό που επείγει είναι να εξευρεθεί τρόπος αξιοποίησης ιδιωτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού».

Η τρίτη παράμετρος, τόνισε, είναι φυσικά το κόστος, τονίζοντας ότι:

-Πρέπει επιτέλους να καταλήξουμε με το σήριαλ της έλευσης φυσικού αερίου και το FSRU,

-Πρέπει να μεριμνήσουμε για κατάλληλη και βιώσιμη ηλεκτρική διασύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη,

-Πρέπει να αξιοποιήσουμε περισσότερο τις ΑΠΕ, το πράσινο υδρογόνο και την αποθήκευση ενέργειας,

-Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές ρύπων που βαραίνουν τους λογαριασμούς

«Πρέπει να βιαστούμε γιατί χάνουμε έδαφος, χάνουμε ανταγωνιστικότητα», ανέφερε.

Τουρισμός

Αναφορικά με την τουριστική μας βιομηχανία, παραδέχθηκε ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη και αβέβαιη κατάσταση μετά το επεισόδιο με το drone στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου.

«Η κρίσιμη αυτή βιομηχανία μας, επί δεκαετίες στηρίζει την συλλογική ανάπτυξη και όταν οι όροι αντιστρέφονται, η Πολιτεία ορθά σπεύδει να ανταποδώσει, στοχευμένα και παραγωγικά», σημείωσε.

«Εννοείται ότι ο κεντρικός κορμός του τουρισμού είναι τα ξενοδοχεία μας, αλλά πέριξ τούτων περιστρέφεται ένα εύρος υπηρεσιών που τηρουμένων των αναλογιών, έχει αντίστοιχη ανάγκη κρατικής στήριξης. Για να αναφέρω μόνο μερικές: Εστίαση, ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικά καταστήματα, τουριστικά λεωφορεία, θεματικά πάρκα, γήπεδα γκολφ και κρουαζιέρες», πρόσθεσε.

Ως εκ τούτου, υποστήριξε, θα πρέπει:

-να εστιάσουμε τις δυνάμεις μας στη διαφοροποίηση συγκεκριμένων ταξιδιωτικών οδηγιών που επηρεάζουν το τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο

-να ενισχύσουμε και να εξατομικεύσουμε την επικοινωνιακή μας στρατηγική

-να ενδυναμώσουμε τη συνδεσιμότητα της χώρας μας με στοχευμένα κίνητρα στις αεροπορικές εταιρείες

- να παρέχουμε κίνητρα για ενίσχυση και αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος

-να διευρύνουμε τη τουριστική μας περίοδο με έξυπνες και στοχευμένες ενέργειες