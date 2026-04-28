Επιτυχημένη εκδήλωση του ΣΕΛΚ για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) διοργάνωσε με επιτυχία ανοιχτή εκδήλωση με θέμα τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, το Σάββατο, 25 Απριλίου 2026, στο Youth Makerspace Larnaka, στο Πάρκο Σαλίνα, στη Λάρνακα, προσελκύοντας σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων από όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία και αντικατοπτρίζει τη διαχρονική στρατηγική δέσμευση του ΣΕΛΚ για την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας και την ενδυνάμωση της κοινωνίας με ουσιαστικές και εφαρμόσιμες γνώσεις.

Εστίαση στην πρακτική οικονομική γνώση

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης σχεδιάστηκε με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης βασικών οικονομικών εννοιών που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση προσωπικών και οικογενειακών οικονομικών, τις αρχές της αποταμίευσης, τη λειτουργία των δανείων και των επενδύσεων, καθώς και τη σημασία του ορθολογικού προϋπολογισμού.

Μέσα από διαδραστικά εργαστήρια και προσομοιώσεις πραγματικών συνθηκών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, υιοθετήθηκε μια βιωματική προσέγγιση μάθησης, ενισχύοντας ουσιαστικά την κατανόηση και την εφαρμογή των γνώσεων.

Έμφαση στη νέα γενιά

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συμμετοχή παιδιών και νέων, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για καλλιέργεια υγιών οικονομικών συμπεριφορών από νεαρή ηλικία και ενίσχυση της οικονομικής συνείδησης των μελλοντικών πολιτών.

Δηλώσεις Γενικού Διευθυντή ΣΕΛΚ

Σε δηλώσεις του, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ, κ. Ανδρέας Παπαδάτος, υπογράμμισε τη σημασία της οικονομικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη πραγματικότητα:

«Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί κρίσιμη δεξιότητα για τον σύγχρονο πολίτη. Σε ένα περιβάλλον όπου οι οικονομικές αποφάσεις είναι ολοένα και πιο σύνθετες, η επαρκής γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργεί ως καταλύτης για τη λήψη ορθολογικών και υπεύθυνων επιλογών».

Αναφερόμενος στη σημασία της εκπαίδευσης από νεαρή ηλικία, σημείωσε:

«Η διαμόρφωση υγιών οικονομικών συνηθειών ξεκινά από τα πρώτα στάδια της ζωής. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες επιδιώκουμε να εξοπλίσουμε τα παιδιά και τους νέους με τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να αναπτύξουν υπεύθυνη στάση απέναντι στη διαχείριση των οικονομικών τους».

Συνεργασίες και θεσμικός ρόλος

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Λάρνακας, του CFA Society Cyprus, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), του Junior Achievement Cyprus, καθώς και της Συντονιστικής Επιτροπής Λάρνακα–Αμμοχώστου του ΣΕΛΚ.

Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 65 χρόνων παρουσίας του ΣΕΛΚ, η δράση αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο του Συνδέσμου ως αξιόπιστου θεσμικού φορέα που προάγει τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και την επαγγελματική αριστεία, συμβάλλοντας παράλληλα ενεργά στην ενίσχυση της οικονομικής παιδείας στην κυπριακή κοινωνία.