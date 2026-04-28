Οι προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τουρισμό στο επίκεντρο κοινής διάλεξης ΤΕΠΑΚ – ΕΒΕΑ

Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τουριστικό τομέα και οι προοπτικές που διαμορφώνονται, βρέθηκαν στο επίκεντρο διάλεξης που συνδιοργάνωσαν τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 στην Αγία Νάπα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ), με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στον Τουρισμό: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Σύγχρονες Εφαρμογές και Προοπτικές Ανάπτυξης»

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε εκ μέρους του ΕΒΕΑ ο Αντιπρόεδρος Τουρισμού του Επιμελητηρίου κος Παναγιώτης Νέος, σημείωσε ότι το θέμα της διάλεξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιχειρηματικότητα στην Επαρχία Αμμοχώστου. Έπειτα υπογράμμισε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού εξηγώντας ότι «δεν είναι επιλογή – είναι προϋπόθεση επιβίωσης».

Αναφέρθηκε ακολούθως στη μεγάλη συνεισφορά της Επαρχίας στην οικονομία της χώρας μέσω της ενασχόλησης με τον τουρισμό, παρά το ότι το 15% περίπου μόνο είναι ελεύθερο και στην ανάγκη συνεπώς της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών. Επεσήμανε ότι βάσει των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο τουρισμός λόγω εξωγενών παραγόντων, «η χρήση ψηφιακών εργαλείων καθίσταται επιτακτική ανάγκη».

Τέλος, τόνισε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη και κανένα ψηφιακό εργαλείο δεν έρχεται να αντικαταστήσει την κυπριακή φιλοξενία – έρχεται να την ενισχύσει, να την κάνει πιο ορατή, πιο προσβάσιμη, πιο ανταγωνιστική».

Στη συνέχεια χαιρέτισε τη διάλεξη η Λειτουργός του Πανεπιστημίου στο Γραφείο του Πρύτανη, κα. Κωνσταντία Κούσουλου, η οποία ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το θέμα της διάλεξης είναι εξαιρετικά επίκαιρο, «καθώς η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία εισέρχεται δυναμικά σε μια νέα εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού».

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τόνισε, «επενδύει συστηματική στην έρευνα, την καινοτομία και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου».

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Πρωτοβουλίες όπως η σημερινή συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανταλλαγή γνώσης, στην ανάπτυξη νέων ιδεών και στη δημιουργία γόνιμων συνεργειών».

Ομιλητής της διάλεξης ήταν ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του Ερευνητικού Κέντρου «Ηράκλειτος» του ΤΕΠΑΚ, Δρ. Hristo Andreev, ο οποίος ανέλυσε τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και τις εφαρμογές της στον τουρισμό.

Ο Δρ Andreev, παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, από την παραγωγή περιεχομένου και την εξατομικευμένη επικοινωνία με τον πελάτη μέχρι την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και την ενίσχυση του ψηφιακού μάρκετινγκ μέσω δημιουργίας εικόνας και βίντεο.

Μέσω πρακτικών παραδειγμάτων, αναδείχθηκε ο ρόλος της «δημιουργικής ευφυΐας» ως εργαλείο στρατηγικής ανάπτυξης για τον τουριστικό τομέα.

Η διάλεξη συγκέντρωσε το ενδιαφέρον επαγγελματιών του τουρισμού, ακαδημαϊκών και πολιτών. Με το πέρας της ακολούθησε δεξίωση, δίνοντας την ευκαιρία για δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων γύρω από το σημαντικότατο αυτό θέμα. Η συμμετοχή ήταν ελεύθερη για το κοινό. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους παρευρέθηκαν.

Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο της σειράς ανοικτών διαλέξεων που διοργανώνουν από κοινού το ΤΕΠΑΚ και το ΕΒΕΑ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, μια πρωτοβουλία που τίθεται σε εφαρμογή από το 2023.