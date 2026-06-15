Επιτεύχθηκε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου μετά από 3,5 μήνες εχθροπραξιών

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ανακοίνωσε ότι επήλθε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, διευκρινίζοντας πως στη συμφωνία εμπλέκεται και ο Λίβανος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχετική συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία, ανοίγοντας τον δρόμο για αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Μετά από εντατικές συνομιλίες, έχουμε την ευχαρίστηση να ανακοινώσουμε ότι η Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ.

Και οι δύο πλευρές έχουν κηρύξει την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου.

Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Ιουνίου στην Ελβετία.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για την αφοσίωσή τους στην εύρεση διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση. Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη στους αδελφούς μας σε αυτή την προσπάθεια μεσολάβησης, την εξαιρετική ηγεσία του Κράτους του Κατάρ, για την υποστήριξή τους στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οραματική ηγεσία του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τις τεράστιες συνεισφορές τους σε αυτό το πλαίσιο.

Με τη συμφωνία πλέον να ισχύει, οι μεσολαβητές θα διευκολύνουν μια σειρά συναντήσεων αυτή την εβδομάδα. Αυτές οι προ-εφαρμοστικές συζητήσεις θα θέσουν τις βάσεις για τις τεχνικές συνομιλίες και την επίσημη τελετή υπογραφής».

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Τραμπ: Τερματίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός

Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας παράλληλα τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, σε μια εξέλιξη που θεωρείται η σημαντικότερη μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

«Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους!», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας, ενώ η Τεχεράνη δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως επί της ανακοίνωσης.

Όπως μεταδίδει το CNNi, ο Τραμπ ανακοίνωσε την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, καλώντας τα πλοία να επανέλθουν στις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. «Πλοία του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι δίνει το πράσινο φως για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς επιβολή τελών, καθώς και για τον άμεσο τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τις οποίες εξέφραζε τη βεβαιότητά του ότι η συμφωνία θα οριστικοποιούνταν εντός της Κυριακής.