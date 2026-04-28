Χαιρετίζει την προκήρυξη του διαγωνισμού για τη Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα, ο Πρύτανης

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) χαιρετίζει την προκήρυξη του διαγωνισμού από τον Δήμο Λάρνακας για την ανέγερση του κτηρίου της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Λάρνακα, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο.

Σε δήλωσή του, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πρόοδο που καταγράφεται, σημειώνοντας ότι «η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανέγερση του κτηρίου της Σχολής αποτελεί ένα ουσιαστικό και καθοριστικό βήμα προς την υλοποίηση ενός οράματος που θα ενισχύσει την παρουσία του δημόσιου πανεπιστημίου στη Λάρνακα και θα συμβάλει στην ακαδημαϊκή, ερευνητική και αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής».

Ο Πρύτανης υπογράμμισε ότι η νέα Σχολή αναμένεται να αποτελέσει πόλο αριστείας στους τομείς των θαλάσσιων επιστημών και της βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας την επιστημονική γνώση και τη σύνδεση της έρευνας με τις σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Ο Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης εξέφρασε, τέλος, τις ευχαριστίες του προς τον Δήμο Λάρνακας και ιδιαίτερα προς τον Δήμαρχο Ανδρέα Βύρα, καθώς και προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για τη συνεργασία και τη στήριξη, επισημαίνοντας ότι το ΤΕΠΑΚ θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση του έργου.

«Η δημιουργία της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών στη Λάρνακα αποτελεί επένδυση στο μέλλον της εκπαίδευσης, της έρευνας και της βιώσιμης ανάπτυξης της Κύπρου», κατέληξε.