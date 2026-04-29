Το ΤΕΠΑΚ στο επίκεντρο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας: Φιλοξενεί το 11ο Διεθνές Συνέδριο ETNA στην Κύπρο

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) επιβεβαιώνει τον κομβικό του ρόλο ως διεθνές κέντρο αριστείας στον τομέα της υγείας και της νοσηλευτικής, φιλοξενώντας στη Λεμεσό το 11ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής (European Transcultural Nursing Association – ETNA), από τις 3 έως τις 6 Μαΐου 2026.

Η διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού διεθνούς συνεδρίου στην Κύπρο αναδεικνύει τη χώρα ως σημείο συνάντησης επιστημονικού διαλόγου και ανταλλαγής γνώσης σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο πεδίο για τη σύγχρονη κοινωνία, αυτό της διαπολιτισμικής φροντίδας υγείας. Σε μια εποχή όπου οι προκλήσεις της υγείας είναι παγκόσμιες και πολυδιάστατες, η φιλοξενία του συνεδρίου από το ΤΕΠΑΚ ενισχύει την εξωστρέφεια της Κύπρου και συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων στην υγειονομική περίθαλψη.

Το συνέδριο, με θέμα «One World, Many Voices: Reimagining Transcultural Care for Global Health Futures», εστιάζει στην ανάγκη για ανάπτυξη πολιτισμικά ευαίσθητων και συμπεριληπτικών συστημάτων υγείας, ικανών να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της μετανάστευσης, της κλιματικής αλλαγής και της τεχνολογικής εξέλιξης.

Το ΤΕΠΑΚ, μέσω του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωση του συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιείται στην Κύπρο με πρωτοβουλία της Δρος Έλενας Ρούσου, Επίκουρης Καθηγήτριας στο ΤΕΠΑΚ και Αντιπροέδρου του ETNA, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση του Πανεπιστημίου στην εκπαίδευση, την έρευνα και την προώθηση της ισότητας και της πολιτισμικά επαρκούς φροντίδας υγείας.

Το συνέδριο αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 130 επαγγελματίες υγείας, ερευνητές και ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο, δημιουργώντας ένα γόνιμο πεδίο διαλόγου και συνεργασίας. Μέσα από διαλέξεις, συζητήσεις και επιστημονικές παρουσιάσεις, θα αναδειχθούν κρίσιμα ζητήματα όπως η ισότητα στην υγεία, η φροντίδα ευάλωτων πληθυσμών, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη και η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην υγεία.

Σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας θα συμμετάσχουν ως κεντρικοί ομιλητές, ενώ στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν υψηλού επιπέδου συζητήσεις πολιτικής υγείας, ενισχύοντας τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της υγείας.

Η τελετή έναρξης του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2026, μεταξύ 09:00 και 11:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο 1 του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι ανοικτή προς κάλυψη από τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους.