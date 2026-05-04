Το «Μαγιάτικο καλοκαίρι» ξεκινά στις Υπεραγορές Αλφαμέγα με την πιο χαρούμενη διάθεση

Συνώνυμος των λουλουδιών και της ανθοφορίας, ο Μάιος είναι ο κορυφαίος μήνας της άνοιξης και ταυτόχρονα ο προάγγελος του καλοκαιριού. Ο καιρός αλλάζει και μαζί του μεταβάλλεται και η διάθεση. Αποχαιρετώντας τον χειμώνα, ο κόσμος αισθάνεται την ανάγκη να βγει έξω, να χαρεί τα ηλιόλουστα απογεύματα με φίλους και να διοργανώσει όμορφες βραδιές με barbeque, μουσική και δροσιστικά ποτά.

Τιμώντας, λοιπόν, τον μήνα της ευφορίας, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα εγκαινιάζουν την καμπάνια «Μαγιάτικο καλοκαίρι», με τους καταναλωτές να απολαμβάνουν τα ψώνια τους μέσα στην πολύχρωμη, φωτεινή και λουλουδένια ατμόσφαιρα, με την οποία «ντύθηκαν» τα καταστήματα της αλυσίδας, ενώ η μουσική που ακούγεται από τα μεγάφωνα «ταξιδεύει» τους φίλους της αλυσίδας σε ξέγνοιαστες καλοκαιρινές βραδιές, προσφέροντάς τους μια πρώτη γεύση από το καλοκαίρι που έρχεται.

Και, όπως πάντα, μια μεγάλη ποικιλία από επιλεγμένα προϊόντα είναι διαθέσιμη σε προσφορά, ώστε οι φίλοι της αλυσίδας να μπορούν να επωφελούνται κάθε στιγμή της συγκεκριμένης περιόδου από υψηλής ποιότητας αγαθά στις πιο προσιτές τιμές.

Το «Μαγιάτικο καλοκαίρι» αποτελεί μια ακόμη ενέργεια στο πλαίσιο της φιλοσοφίας των Υπεραγορών Αλφαμέγα να πρωτοπορούν, προσφέροντας ολόπλευρες, υψηλής αισθητικής καταναλωτικές εμπειρίες που ενισχύουν τους δεσμούς της αλυσίδας με τους πελάτες της. Σε αυτό το πνεύμα, η εταιρεία διοργανώνει στις 9 Μαΐου στο κατάστημά της στην Έγκωμη μια μεγάλη γιορτή, στο πλαίσιο της οποίας οι καταναλωτές θα απολαύσουν ευχάριστες, ξέγνοιαστες στιγμές, γεμάτες χρώματα, μουσική και ...καλοκαίρι! Με live link, παιδικές δραστηριότητες, αλλά και την Brand Ambassador των Υπεραγορών Αλφαμέγα, σεφ Χριστίνα Χριστοφή, να μαγειρεύει live δροσερές και καλοκαιρινές συνταγές, η εκδήλωση που θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι τις 15:00, αναμένεται να χαρίσει χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους.

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί το πιο υπέροχο «Μαγιάτικο καλοκαίρι», στις Υπεραγορές Αλφαμέγα!