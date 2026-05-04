Φωτιά σε κατάστημα στην Πάφο

Φωτιά σε κατάστημα στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Φωτιά εκδηλώθηκε σε κατάστημα στην Πάφο.

Γύρω στις 8.30π.μ. σήμερα λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για φωτιά σε κατάστημα στην Πάφο, ιδιοκτησία 40χρονου.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, την οποία απέκλεισαν για εξετάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, η φωτιά έγινε αντιληπτή από περίοικο, γύρω στις 2π.μ., ο οποίος την κατέσβησε με  τη χρήση λαστίχου, χωρίς να ενημερώσει την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Από τις εξετάσεις στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Από την φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη προθήκη, την τοιχοποιία και τον εξοπλισμό του καταστήματος. Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση.

