Πόρισμα για «Κράτος Μαφία»: Αύριο η πρώτη ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς - Τι δήλωσε ο Επίτροπος Διαφάνειας

Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Σίγουρο θεωρείται πως η Αρχή θα δημοσιοποιήσει το αποτέλεσμα της έρευνας και των λειτουργών και τη δική της θέση σε σχέση με αυτή, μετά τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς θα εκδώσει αύριο ανακοίνωση σε σχέση με το πόρισμα των λειτουργών επιθεώρησης για το βιβλίο του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία».

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Διαφάνειας στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς Χάρης Πογιατζής, αύριο θα δοθούν στη δημοσιότητα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πορίσματος των λειτουργών, δηλαδή, ο όγκος του πορίσματος, ο αριθμός των τεκμηρίων, ο αριθμός των μαρτύρων.

Σημειώνοντας πως ο χρόνος που θα εκδώσει η Αρχή τη δική της θέση επί του πορίσματος είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια αυτή τη στιγμή, καθώς είναι τεράστιος ο όγκος του πορίσματος, ο κ. Πογιατζής είπε πως αύριο δεν θα δοθούν καθόλου στοιχεία από τα ευρήματα των ερευνητών.

Τα τέσσερα μέλη της ερευνητικής ομάδας της υπόθεσης, είναι η Αυστραλή Γκαμπριέλ Λουίζ ΜακΙντάιρ (επικεφαλής), ο Ανδρέας Ευθυμίου, ο Χαρίλαος Χρυσάνθου και ο Ορέστης Νικήτα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

