Ισραήλ: Συναγερμός στο Πολεμικό Ναυτικό για νέο στολίσκο προς Γάζα - Φόβοι για εμπλοκή της Τουρκίας

Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέας επιχείρησης αναχαίτισης στολίσκου με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την πρόσφατη επιχείρηση κατά του στολίσκου, ο οποίος αναχαιτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από δυνάμεις του στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με αναφορές σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η βασική ανησυχία αυτή τη φορά είναι η πιθανή συμμετοχή σκαφών από την Τουρκία, καθώς και το ενδεχόμενο οι ακτιβιστές που θα επιβαίνουν σε αυτά να είναι οπλισμένοι με πυροβόλα ή αιχμηρά όπλα.

Ένα τέτοιο σενάριο, σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις ασφαλείας, θα αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο για τους στρατιώτες του IDF που θα κληθούν να αναλάβουν τον έλεγχο των σκαφών.

Πηγή ασφαλείας, που επικαλείται ο ιστότοπος Walla, παρέπεμψε και σε βίντεο με αντιισραηλινές δηλώσεις στο οποίο ακτιβιστές από την Τουρκία δηλώνουν έτοιμοι να αποπλεύσουν προς τη Γάζα. Στο ίδιο βίντεο, ωστόσο, αναφέρουν ότι περιμένουν «εντολές από πάνω», διατύπωση που ερμηνεύεται στο Ισραήλ ως αναμονή έγκρισης από την τουρκική Κυβέρνηση.

Ο διοικητής του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού, Εγιάλ Χαρέλ, ο οποίος είχε εγκρίνει την προηγούμενη επιχείρηση κατά σκαφών του στολίσκου, φέρεται να έχει εγκρίνει και νέα σχέδια δράσης για ακραίο σενάριο, αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Τα σχέδια περιλαμβάνουν στάδια επέμβασης και ανάπτυξη δυνάμεων, ανάλογα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Παράλληλα, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κινείται διπλωματικά προς χώρες της Ευρώπης από τις οποίες απέπλευσαν ή ενδέχεται να αποπλεύσουν σκάφη, με στόχο να αποτραπεί νέα πορεία προς τη Γάζα πριν εξελιχθεί σε επιχειρησιακή κρίση.

Πηγή: ΚΥΠΕ