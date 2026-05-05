EKO Safe Rider: Εντυπωσιακή η συμμετοχή στο πρώτο διήμερο εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Για 11η συνεχή χρονιά, η ΕΚΟ συνεχίζει τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ‘EKO Safe Rider’ για οδηγούς μοτοσικλέτας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Εταιρεία μεταφέρει το κεντρικό μήνυμα «Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή», αναδεικνύοντας τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Το πρώτο διήμερο σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Απριλίου 2026 στη Moto Pista, στον Κουτραφά, συγκεντρώνοντας ιδιαίτερα εντυπωσιακή συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ξεχώρισε και η παρουσία του Martin Choy, ενός πραγματικού θρύλου του μηχανοκίνητου αθλητισμού στα Βαλκάνια, με ισχυρό αποτύπωμα και μακρά πορεία διακρίσεων. Ο Choy αποτελεί τον επίσημο ambassador της ΕΚΟ στη Βουλγαρία, συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν την υπεύθυνη οδήγηση και την καλλιέργεια μιας σύγχρονης κουλτούρας για την οδική ασφάλεια..

Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το City’s A.R.T., υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλετιστών (Κ.Ο.Μ.), και βασίστηκαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ελληνικού παραρτήματος του California Superbike School για Ελλάδα και Κύπρο. Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του City’s A.R.T. παρείχαν εξειδικευμένη κατάρτιση σε τεχνικά ζητήματα, θέματα οδικής συμπεριφοράς και ενεργητικής ασφάλειας, με έμφαση στη διόρθωση των συχνότερων λαθών χειρισμού και στη συνολική αναβάθμιση της οδηγικής εμπειρίας.

Σημειώνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικό παρακολούθησης, ενώ συμμετείχαν στην κλήρωση με δώρα κράνη και προστατευτικές στολές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ, κ. Γιώργος Γρηγοράς, δήλωσε: «Στην ΕΚΟ, η οδική ασφάλεια δεν είναι μια θεωρητική δέσμευση, αλλά μια καθημερινή ευθύνη που μεταφράζεται σε πράξη μέσα από πρωτοβουλίες όπως το ‘EKO Safe Rider’. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας, επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευση των οδηγών μοτοσικλέτας, γιατί πιστεύουμε ότι η γνώση και η σωστή νοοτροπία μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα για τη μείωση των ατυχημάτων. Στόχος των σεμιναρίων δεν είναι μόνο η βελτίωση της τεχνικής ηδήγησης, αλλά κυρίως η ενίσχυση της υπευθυνότητας και της συνειδητής επιλογής για τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας. Κάθε οδηγός μοτοσικλέτας που φεύγει από το EKO Safe Rider’ είναι πιο προετοιμασμ’ενός και ακόμα πιο προσεκτικός, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου οδικού περιβάλλοντος για όλους».

Οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων ανέδειξαν με σαφήνεια ότι τα σεμινάρια δεν ενισχύουν μόνο τις γνώσεις και τις δεξιότητες των οδηγών, αλλά συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλλιέργεια ισχυρότερης οδικής συνείδησης. Μάλιστα, αρκετοί εξέφρασαν την εκτίμηση ότι οι γνώσεις που απέκτησαν θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει περιστατικά στα οποία είχαν εμπλακεί στο παρελθόν, αναδεικνύοντας την πρακτική αξία και τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Τα επόμενα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 23 & 24 Μαΐου 2026, στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και στις 24 & 25 Οκτωβρίου 2026, στη Moto Pista στον Κουτραφά.