Η Cyta επιστρέφει στο κέντρο της Λάρνακας με νέο κατάστημα

Η Cyta επιστρέφει στο κέντρο της Λάρνακας με ένα νέο, σύγχρονο κατάστημα, σχεδιασμένο με στόχο τη βέλτιστη εμπειρία των πελατών της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 3–7 και προσφέρει ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών της Cyta και να λάβουν εξατομικευμένη καθοδήγηση.

Με την παρουσία της ξανά στο κέντρο της πόλης, σε ένα κομβικό σημείο, η Cyta ενισχύει την άμεση επαφή της με τους κατοίκους της Λάρνακας και συνεχίζει να επενδύει σε εξυπηρέτηση προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες των πελατών, με έμφαση στην ποιότητα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα.