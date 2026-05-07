Όταν τα παιδιά χορεύουν, η παράδοση μένει ζωντανή στην Πάφο

Με χρώμα, μουσική και παιδικά χαμόγελα γέμισε σήμερα η Πλατεία της 28ης Οκτωβρίου στην Πάφο, στο πλαίσιο της 1ης Ημερίδας Χορού με τίτλο «Όταν τα παιδιά χορεύουν… ζωντανεύει η παράδοσή μας», που διοργανώθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού και την Ημέρα της Ευρώπης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου, μαθητές και μαθήτριες από Δημοτικά Σχολεία της πόλης και της επαρχίας Πάφου παρουσίασαν με ενθουσιασμό παραδοσιακούς χορούς, στέλνοντας το μήνυμα ότι η νέα γενιά συνεχίζει να διατηρεί ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η εκδήλωση αποτέλεσε πρωτοβουλία του Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας Πάφου, υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού, και πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Δήμου Πάφου. Σε χαιρετισμό του, ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου χαρακτήρισε την ημερίδα ως μια σημαντική δράση που αναδεικνύει τον παιδαγωγικό, πολιτιστικό και αθλητικό ρόλο του χορού στην εκπαίδευση και στη ζωή των παιδιών. Όπως ανέφερε, ο χορός αποτελεί μια αυθεντική μορφή ανθρώπινης έκφρασης και μια παγκόσμια γλώσσα που ενώνει λαούς και πολιτισμούς, μεταφέροντας αξίες και παραδόσεις από γενιά σε γενιά.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία του χορού ως μορφή άσκησης που συμβάλλει στη σωματική υγεία, την ευεξία και την ψυχική ισορροπία των παιδιών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή των μαθητών της Πάφου, οι οποίοι μέσα από τον παραδοσιακό χορό γνωρίζουν και διαφυλάσσουν την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας.

Ο Δήμος Πάφου, σημείωσε, συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, την παιδεία, τον αθλητισμό και τη νεολαία, επιβεβαιώνοντας πως η επένδυση στα παιδιά αποτελεί επένδυση στο μέλλον. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας, με τα παιδιά να κερδίζουν το θερμό χειροκρότημα του κοινού και να στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα διατήρησης της παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.