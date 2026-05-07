Στη δημοσιότητα το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής αποσφράγισε την Τετάρτη ένα φερόμενο ως σημείωμα αυτοκτονίας που έγραψε ο Τζέφρι Έπσταϊν.

Είναι η πρώτη φορά που το έγγραφο δημοσιοποιείται.

Ο συγκρατούμενος του Έπσταϊν στο Σωφρονιστικό Κέντρο «Μετροπόλιταν» της Νέας Υόρκης, Νίκολας Ταρταλιόνε, δήλωσε ότι βρήκε το σημείωμα μετά την αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του Έπσταϊν τον Ιούλιο του 2019, λίγες εβδομάδες πριν τελικά βρεθεί νεκρός στο κελί του.

Το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν

«Με ερευνούσαν για μήνες — ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΤΙΠΟΤΑ!!!» γράφει το σημείωμα. «Είναι ευχαρίστηση να μπορείς να διαλέξεις τη στιγμή που θα πεις αντίο. Τι θέλεις να κάνω — Να ξεσπάσω σε κλάματα!! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΑΚΑ – ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ!!»

Το σημείωμα δεν είχε υπογραφή.

Η εφημερίδα The Guardian δεν έχει επαληθεύσει αν το γράμμα γράφτηκε από τον Έπσταϊν. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για σχόλιο.

Το σημείωμα αποσφραγίστηκε αφού η εφημερίδα New York Times δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα ένα άρθρο που περιγράφει λεπτομερώς την ύπαρξή του και υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο του Γουάιτ Πλέινς, στη Νέα Υόρκη, για τη δημοσιοποίησή του.

Ο Ταρταλιόνε, πρώην αστυνομικός, εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης μετά την καταδίκη του για τετραπλή δολοφονία, την οποία προσπαθεί να ανατρέψει μέσω έφεσης. Εκείνος ήταν που ανακάλυψε τον Έπσταϊν αναίσθητο στο κελί τους μετά την αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του Έπσταϊν τον Ιούλιο του 2019. Τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο Έπσταϊν υποστήριζε ότι δεν είχε αυτοκτονικές τάσεις.

Αφού το φερόμενο σημείωμα περιήλθε στην κατοχή του Ταρταλιόνε, το παρέδωσε στη νομική του ομάδα ως πιθανή άμυνα ενάντια σε μελλοντικές κατηγορίες επίθεσης από τον Έπσταϊν, σύμφωνα με την Times. Οι δικηγόροι στη συνέχεια προσέλαβαν «ειδικούς για θέματα γραφικού χαρακτήρα» για να πιστοποιήσουν την ταυτότητα του συντάκτη του σημειώματος.

Το σημείωμα είχε σφραγιστεί ως μέρος της υπόθεσης έφεσης του Ταρταλιόνε, λόγω του απορρήτου μεταξύ δικηγόρου και πελάτη.

Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης έκρινε τον θάνατο του Έπσταϊν ως αυτοκτονία το 2019. Ωστόσο, οι στενοί δεσμοί του Έπσταϊν με τους ισχυρούς και πλούσιους συνεχίζουν να γεννούν θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του.

Με πληροφορίες από Lifo.gr, Guardian