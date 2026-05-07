Μειώθηκαν κατά 8,9% οι παραδόσεις μπίρας τον Απρίλιο

Μειωμένες κατά 8,9% παρουσιάζονται οι παραδόσεις μπίρας τον Απρίλιο 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο παραδόθηκαν 3,4 εκ. λίτρα μπίρας, σε σχέση με 3,7 εκ. λίτρα τον Απρίλιο 2025, καταγράφοντας μείωση 8,9%.

Μείωση 3,3% σε σχέση με πέρσι καταγράφηκε στις παραδόσεις μπίρας στην εγχώρια αγορά. Η μεγαλύτερη, ωστόσο, μείωση, καταγράφηκε στις εξαγωγές μπίρας, με 57%.

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι παραδόσεις μπίρας αυξήθηκαν κατά 45%.

Πηγή: ΚΥΠΕ