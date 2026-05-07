Ισραηλινός στρατιώτης έβαλε τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας στον Λίβανο

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον Λίβανο φωτογραφία που δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να καπνίζει δίπλα σε άγαλμα της Παναγίας σε χωριό του νότιου Λιβάνου, έχοντας τοποθετήσει δεύτερο τσιγάρο στο στόμα του θρησκευτικού αγάλματος.

Το περιστατικό, που έγινε γνωστό ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε οργή σε πολλούς Λιβανέζους, ενώ σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Kan, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση και εξετάζει το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό.

Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό το τελευταίο διάστημα κατά το οποίο Ισραηλινοί στρατιώτες καταγράφονται να προβαίνουν σε ενέργειες που θεωρούνται προσβλητικές απέναντι σε χριστιανικά σύμβολα στον νότιο Λίβανο.

Καταγγελίες για βεβηλώσεις σε χριστιανικά χωριά

Το νέο συμβάν έρχεται μετά από σειρά καταγγελιών για παραβιάσεις και φθορές σε χριστιανικά χωριά της περιοχής, όπου σύμφωνα με κατοίκους και τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν καταστραφεί αγάλματα του Χριστού, σταυροί και εκκλησίες, ενώ έχουν σημειωθεί και καταστροφές κατοικιών χωρίς προφανή λόγο.

Ιδιαίτερη ένταση είχε προκαλέσει πρόσφατα βίντεο στο οποίο Ισραηλινός στρατιώτης εμφανιζόταν να καταστρέφει άγαλμα του Χριστού που βρισκόταν στην πλατεία της πόλης Αϊ Εμπέλ στον νότιο Λίβανο.

Μετά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει τον διορισμό ειδικού πρέσβη με αποστολή την επικοινωνία με τον χριστιανικό κόσμο, σε μια προσπάθεια περιορισμού της διεθνούς κριτικής, ενώ είχε τοποθετηθεί σχετικά ακόμα και ο πρόεδρος της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

