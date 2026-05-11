Το Columbia Beach Resort προτείνει τις πιο καλοσχεδιασμένες αποδράσεις του Κατακλυσμού

Με το τριήμερο του Κατακλυσμού να αποτελεί για πολλούς την πρώτη «πραγματική» καλοκαιρινή απόδραση της χρονιάς, το Columbia Beach Resort φέρνει στο προσκήνιο τα διαθέσιμα stay offers του, προτείνοντας επιλογές διαμονής που προσθέτουν αξία τόσο σε ένα σύντομο break, όσο και στον έγκαιρο προγραμματισμό των επόμενων διακοπών. Με έμφαση στην άνεση, την ευεξία και τη συνολική εμπειρία φιλοξενίας, οι προτάσεις του resort απευθύνονται σε όσους αναζητούν ποιοτικό χρόνο δίπλα στη θάλασσα, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει διακριτική πολυτέλεια και ουσιαστική χαλάρωση.

Χτισμένο στον κόλπο της Πισσουρίου, το βραβευμένο πεντάστερο resort συνεχίζει να ξεχωρίζει ως ο ιδανικός προορισμός φιλοξενίας, όπου η διαμονή συνδέεται φυσικά με τη γαστρονομία, την ευεξία και τη δυνατότητα πλήρους αποφόρτισης από την καθημερινότητα. Οι ευρύχωρες σουίτες, οι εμπειρίες χαλάρωσης στο Hébe Spa, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι επιλογές για ζευγάρια και οικογένειες διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαμονής, σχεδιασμένο με φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια.

Ανάμεσα στα διαθέσιμα offers, το Spa, Dinner & Stay προτείνει μια πλήρη εμπειρία διαμονής για όσους θέλουν να συνδυάσουν ξεκούραση, γαστρονομία και ευεξία. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαμονή σε πολυτελή σουίτα, δείπνο κάθε βράδυ, ειδικά amenities στο δωμάτιο και ένα full-body μασάζ 55 λεπτών ανά άτομο. Την εμπειρία συμπληρώνουν η πρόσβαση στην εσωτερική πισίνα, η χρήση των γηπέδων padel, tennis και squash, καθώς και η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Hébe Spa.

Για οικογένειες, το Kids Go Light έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία κατά τη διάρκεια της διαμονής. Το πακέτο περιλαμβάνει διαμονή σε πολυτελή σουίτα με έως δύο παιδιά, half-board για τους γονείς και complimentary half-board για τα παιδιά. Παράλληλα, προσφέρεται 15% έκπτωση σε θεραπείες στο Hébe Spa, ενώ υπάρχει και επιπλέον έκπτωση για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά. Στα επιπλέον οφέλη περιλαμβάνονται η πρόσβαση στο βραβευμένο crèche και kids’ club, η χρήση της εσωτερικής πισίνας, καθώς και των αθλητικών και spa εγκαταστάσεων του resort.

Το Spring Bliss από την άλλη, εστιάζει στην ηρεμία και την ανανέωση, μέσα από μια πρόταση διαμονής με πιο έντονο wellness χαρακτήρα. Περιλαμβάνει διαμονή σε πολυτελή σουίτα με special amenities και ένα full-body μασάζ 55 λεπτών ανά άτομο, μαζί με πρόσβαση στην εσωτερική πισίνα, χρήση των γηπέδων padel, tennis και squash, καθώς και πλήρη χρήση των εγκαταστάσεων του Hébe Spa.

Και στα τρία offers, η αξία της εμπειρίας ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την κλιμακωτή έκπτωση που προσφέρεται ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής. Όσο μεγαλύτερης διάρκειας είναι η διαμονή, τόσο μεγαλύτερη η έκπτωση. Με αυτόν τον τρόπο, το Columbia Beach Resort δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιλέξουν την εμπειρία που τους ταιριάζει, απολαμβάνοντας ακόμη περισσότερα όσο παρατείνουν την απόδρασή τους.

Με αφορμή το τριήμερο του Κατακλυσμό, τα stay offers του Columbia Beach Resort έρχονται να ενισχύσουν μια ήδη ολοκληρωμένη πρόταση φιλοξενίας, δίνοντας έναν επιπλέον λόγο είτε για μια άμεση απόδραση, είτε για τον καλύτερο προγραμματισμό των διακοπών των επόμενων μηνών. Γιατί στο τέλος, αυτό που έχει πραγματική αξία δεν είναι απλώς η διαμονή, αλλά η αίσθηση ότι ο χρόνος σου αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε ένα περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί για να σου προσφέρει άνεση, φροντίδα και την ποιότητα που αναζητάς από μια ξεχωριστή απόδραση.

Οι προσφορές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 31 Μαΐου 2026 και μπορούν να αξιοποιηθούν για διαμονές έως και τον Οκτώβριο του 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Columbia Beach Resort ή καλέστε στο +357 25 833 000.