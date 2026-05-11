«Πράσινο φως» από ΚΟΑ για τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών στις Μονάδες του ΓΕΕΦ

Το αίτημα του ΓΕΕΦ για αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε Μονάδες της Εθνικής Φρουράς, ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης κατά τη σημερινή συνάντηση, στα γραφεία του ΓΕΕΦ, ανάμεσα στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) Εμμανουήλ Θεοδώρου και του Προέδρου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Γιάννη Ιωάννου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΟΑ, στη συνάντηση παρέστη επίσης ο προϊστάμενος του Τμήματος Αγωνιστικού Αθλητισμού του ΚΟΑ Κώστας Σολωμού.

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ διεμήνυσε τη βούληση του Οργανισμού να ικανοποιήσει το αίτημα, αφού η βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Ο ΚΟΑ επιθυμεί να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες άθλησης σε όσους υπηρετούν την Εθνική Φρουρά, τόνισε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Σ’ αυτήν συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι και τα απαιτούμενα βήματα για να υλοποιηθεί η αναβάθμιση των υποδομών με την καθοριστική συνδρομή και στήριξη του Οργανισμού.

