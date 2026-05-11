Τραμπ & Σι: Οι δύο πιο ισχυροί άνδρες του κόσμου συναντιούνται ξανά - Τι να περιμένουμε

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, είναι προγραμματισμένο να συναντηθούν στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, σε μια σύνοδο κορυφής υψηλού ρίσκου που θα μπορούσε να καθορίσει την επόμενη φάση του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων του κόσμου.

Ο Τραμπ και ο Σι αναμένεται να συζητήσουν τον πόλεμο στο Ιράν, το εμπόριο, την Ταϊβάν και άλλα σημεία τριβής κατά τη διάρκεια μιας διήμερης συνόδου που ξεκινά την Πέμπτη.

Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί τελευταία φορά τον Οκτώβριο στη Νότια Κορέα, όπου συμφώνησαν να παγώσουν έναν σκληρό εμπορικό πόλεμο, κατά τον οποίο οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς τριψήφιου ποσοστού σε κινεζικά προϊόντα και το Πεκίνο απείλησε να περιορίσει την παγκόσμια προσφορά σπάνιων γαιών.

Η επίσκεψη αυτής της εβδομάδας ενδέχεται να καθορίσει αν θα διατηρηθεί η εύθραυστη ύφεση που έχει διαμορφωθεί από τότε.

Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία τους συνάντηση. Ο Τραμπ εμπλέκεται πλέον σε πόλεμο με το Ιράν, τον στενότερο σύμμαχο της Κίνας στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει οδηγήσει σε παγκόσμια ενεργειακή κρίση και έχει αποσπάσει αμερικανικούς στρατιωτικούς πόρους από την Ασία.

Ο πόλεμος έχει επίσης μειώσει τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ, προκαλώντας αμφιβολίες σε ορισμένους Κινέζους αναλυτές για την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να υπερασπιστούν την Ταϊβάν, στενό εταίρο της Ουάσινγκτον.

Ο Σι αντιμετωπίζει τις δικές του προκλήσεις, καθώς διαχειρίζεται βραδύτερη οικονομική ανάπτυξη, υψηλότερες τιμές ενέργειας και την πιθανότητα παγκόσμιας ύφεσης που θα έπληττε την εξαγωγικά εξαρτημένη οικονομία της Κίνας.

Τι βρίσκεται στο τραπέζι;

Ο Τραμπ και ο Σι αναμένεται να συζητήσουν το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων πιθανών επενδύσεων στις χώρες τους. Η Ουάσινγκτον δίνει έμφαση σε αυτό που αναλυτές αποκαλούν «Πέντε Β». Αυτά περιλαμβάνουν αγορές κινεζικών Boeing, αμερικανικού βοείου κρέατος (beef) και σόγιας, καθώς και τη δημιουργία ενός συμβουλίου επενδύσεων και ενός συμβουλίου εμπορίου (board of investment and a board of trade). Οι δύο αυτοί μηχανισμοί θα καθόριζαν τομείς οικονομικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας που δεν εγείρουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Οι Κινέζοι επικεντρώνονται στα «Τρία Τ»: δασμοί (tariffs), τεχνολογία και Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί μέρος της κινεζικής επικράτειας. Η Κίνα αναμένεται να πιέσει για παράταση της περσινής εμπορικής εκεχειρίας και για χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ που χρειάζεται για την αναβάθμιση της βιομηχανίας της.

Ο Σι, ο οποίος είχε δηλώσει στον Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία τον Φεβρουάριο ότι η χώρα του «δεν θα επιτρέψει ποτέ να αποκοπεί η Ταϊβάν από την Κίνα», αναμένεται να πιέσει για μείωση της αμερικανικής στήριξης προς το νησί που διοικείται αυτόνομα.

Ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει από το Πεκίνο να πιέσει το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να συζητήσουν συνεργασία στη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Τι θα μπορούσε να προκύψει;

Ο Τραμπ έχει εκφράσει αισιοδοξία για τη σχέση του με τον Σι, τον οποίο αποκαλεί «φίλο», και επιδιώκει να ανακοινώσει αύξηση κινεζικών επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι προσδοκίες για μια μεγάλη συμφωνία παραμένουν χαμηλές. Πιο πιθανό θεωρείται ένα σύνολο περιορισμένων συμφωνιών και η παράταση της προσωρινής εμπορικής εκεχειρίας.

«Δεν θα πρέπει να περιμένουμε ιδιαίτερα ουσιαστικές ή μεγάλες τομές», δήλωσε ο Ζάο Μινγκχάο, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Φουντάν της Σαγκάης, σημειώνοντας ότι η συνάντηση θα λειτουργήσει ως αφετηρία για περαιτέρω επαφές.

Αναλυτές αναφέρουν ότι η σύνοδος αποτελεί επίσης έναν τρόπο και για τις δύο πλευρές να κερδίσουν χρόνο ώστε να μειώσουν την αμοιβαία εξάρτηση, καθώς ο ανταγωνισμός συνεχίζεται.

Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

Η ένταση γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσε να υπονομεύσει τις συνομιλίες. Χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ, ο Σι είχε πρόσφατα επικρίνει την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τις ΗΠΑ ως «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας».

Παρότι η Κίνα προτρέπει το Ιράν να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ, αποφεύγει να εμπλακεί ενεργά σε μια σύγκρουση που θεωρεί ότι αφορά την Ουάσινγκτον. Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών είχε πρόσφατη συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του στο Πεκίνο, εκφράζοντας στήριξη στο «δικαίωμα του Ιράν στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι πιστεύει πως η Κίνα δεν στηρίζει περισσότερο το Ιράν λόγω της σχέσης του με τον Σι.

Και οι δύο χώρες ενισχύουν επίσης τα εργαλεία οικονομικής πίεσης. Όταν το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε κινεζικό διυλιστήριο τον Απρίλιο για αγορά ιρανικού πετρελαίου, η Κίνα διέταξε τις εταιρείες της να μην συμμορφωθούν και εξέδωσε κανονισμούς που δίνουν στις αρχές τη δυνατότητα να ερευνούν ξένες εταιρείες και κυβερνήσεις.

Με πληροφορίες από New York Times