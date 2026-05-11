Επιτυχής ολοκλήρωση του Συνεδρίου της Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο Pendeli στις Πλάτρες, με τη συμμετοχή της Διοίκησης και στενών συνεργατών του οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο κ. Μικέλλης Χρίστου, Πρόεδρος του ΔΣ της Α.Φ.Η.Σ., παρουσίασε το όραμα και τη στρατηγική του οργανισμού.

Στο συνέδριο συμμετείχε επίσης το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο παρουσίασε τη σημασία της ανακύκλωσης μπαταριών βάσει του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρουσιάστηκαν ακόμη οι ενέργειες επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια για την προώθηση της ανακύκλωσης μπαταριών, καθώς και τα αποτελέσματά τους από την διαφημιστική εταιρεία Action Global Communications.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της επικαιροποιημένης έρευνας αγοράς για την ανακύκλωση μπαταριών από την Rai Consultants.

Ο Γενικός Διευθυντής της IESC παρουσίασε ζητήματα που αφορούν τη συλλογή μπαταριών, την επικινδυνότητά τους, τη φύλαξη και τις εξαγωγές, ενώ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. παρουσίασε την εμπειρία της Α.Φ.Η.Σ. Ελλάδας, καθώς και τις προοπτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης.

Με την ολοκλήρωση του συνεδρίου, τέθηκαν νέοι στρατηγικοί στόχοι, με έμφαση στην ενίσχυση της ανακύκλωσης, την ενημέρωση του κοινού και την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Α.Φ.Η.Σ. για προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη.

